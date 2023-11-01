電巴加持 有量前三季營收翻3倍

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興櫃鋰電池芯廠－有量科技（5233）營收大爆發；9月自結合併營收1.5億元，年增637.19％，累計前九月營收11.39億元，年增393.55％，在台灣鋰電池芯同業中名列前茅；有量前三季營收大躍升，主要受惠於大股東泰國EA集團電動巴士電池模組大量訂單挹注，台灣二輪電動車電池訂單貢獻也不小。

有量總經理李誌誠指出，隨著泰國子公司1GWh電芯產能開出，並在大股東泰國EA集團力挺下，電池模組快速導入集團內大型電動載具供應鏈，一年來泰國子公司電動巴士電池模組出貨逾2,000輛，迄今所有搭載有量鋰電池產品的EA電動巴士都正常安全地運行營運，展現有量電巴鋰電池模組的穩定、安全性。

今年前三季有量合併營收大成長，除了泰國電動巴士電池模組大量穩定出貨外，台灣電動機車電池出貨也明顯成長，帶動台灣前九月營收突破往年全年營收2億元水準，總營收占比超過2成以上，無人機、工商業儲能、大型儲能貨櫃等也都開始供應市場，預料將成為台灣市場營收成長的新動能。

有量科技專攻三元軟包鋰電池芯，產品兼具能量型、倍率型，現有大、中、小型電芯產品線可滿足各類客戶的不同設計需求；目前能量型可快充放電芯、模組已大量用在電動巴士、電動機車，可10C以上高倍率放電的三元產品已用在無人機，能量型產品已供應工商業儲能、大型儲能貨櫃，台灣及泰國市場均將快速導入儲能產品，各類不同應用電芯已全面開展與並可大量供應市場，有量也能根據客戶需要提供磷酸鋰鐵、LTO電池芯方案。

面對下一世代固態電池時代，有量發展數年的半固態電池近期送樣給台灣某品牌機車大廠，進行實車運行測試。

有量三元軟包半固態電池芯延續其三元鋰電池芯一貫的高安全性、高能量、快充快放、長壽命特性，而在安全性上更勝傳統鋰電池芯，在半固態電池基礎上，有量將進一步研發固態電池。

因應國內外電動巴士、儲能應用市場商機蓄勢待發，台灣數家集團電芯廠陸續宣布3～5GWh電芯建廠及擴產計畫，有量台灣龜山廠及泰國子公司GWh等級擴產計畫也已經鴨子滑水，低調進行中。

李誌誠呼籲，有量擁有2,000輛以上電動巴士鋰電池模組大量供貨經驗，透過台、泰兩地持續進行大幅擴產，以及兼具快充快放及能量型三元電芯、模組產品實力，最有能力落實台灣電動巴士電池芯國產化，有量期盼能與本土電動巴士、電動車製造商強強聯手，共創雙贏。