咸豐草提取物 成穩糖新曙光

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糖尿病的發生原因可能是多種因素綜合作用的結果，包括遺傳因素、生活方式及環境因素等。此外，某些疾病，例如，胰腺炎、腎上腺疾病以及特定藥物的使用也都有可能會導致糖尿病。

高科大助理教授馬瑞彣說，糖尿病與胰島素關係密切。胰島素是一種由胰腺分泌的激素，對調節血糖水平中有重要作用。1型糖尿病，胰腺無法生產足夠的胰島素。這可能是因為自身免疫疾病攻擊胰島細胞，破壞了生產胰島素的能力。由於缺乏胰島素，人體無法將血液中的葡萄糖轉換為能量，導致高血糖。

2型糖尿病，胰島腺仍然能夠產生胰島素，但其效果不佳，或者身體細胞對胰島素的敏感度降低。這種病症稱胰島素阻抗。由於胰島素效力減弱，細胞無法正常吸收血液中的葡萄糖，從而導致高血糖。在兩種類型的糖尿病中，胰島素不足或效力不佳導致血液中的葡萄糖無法正常代謝，從而引起糖尿病症狀與併發症。治療方法包括使用外源性胰島素進行替代治療，或通過改變飲食及生活方式來提高胰島素的效力和敏感度。

近期國內最高研究單位，在國際科學文獻發表多篇有關咸豐草（俗稱鬼針草）的提取物「聚多炔糖苷Cytopiloyne」，它可透過改善胰島素分泌、增加葡萄糖利用來降低血糖，其成份中的「CMPD」則可以增加胰島素的敏感性，從而促進葡萄糖的利用，有助身體抗氧化。

馬瑞彣醫學博士表示，「聚多炔糖苷Cytopiloyne」是一種能保護胰島細胞免於凋亡的天然物質，除了藉由CRT蛋白活化胰島素細胞分泌，更能避免胰島素細胞過度操勞、折損細胞壽命。而「CMPD」可降低糖化血色素，並刺激體內腸泌素（incretin）分泌，加強恢復胰島細胞，並改善過度食慾。經數月使用後實測發現，餐後兩小時的胰島素、血糖與糖化血色素都有下降趨勢。研究發現其對於亞健康族群及糖尿病患者，具有穩定血糖與保護胰臟細胞，且不會造成血糖過低或是其他問題。

馬瑞彣提醒，科技進步，愈來愈多生醫技術被發現能有效幫助改善身體健康，預防糖尿病，除了借助科技與醫療，平時要養成健康的生活方式；包含健康飲食、注意糖分攝取，適量運動、增肌減脂，定期做健康檢查，確保身體各機能正常。