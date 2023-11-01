林品任無縫接軌！與音樂家群全台巡演

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小提琴家林品任剛結束11個月的替代役，馬上無縫接軌，投入音樂演出工作，本周起將和 全美國頂尖的音樂教育機構之一「寇蒂斯音樂學院」校長、中提琴大師羅伯托・迪亞茲（Roberto Diaz）、大提琴教授肯頓・蕭（Camden Shaw）以及鋼琴家林易等，在台灣巡演與大師班教學活動。

舉世聞名的寇蒂斯音樂學院自1924年成立以來，一直以教育和培育非凡天賦的年輕音樂家為目標，並採取精兵策略，僅錄取極少數的學生，並提供全額獎學金。台灣著名校友包括林品任、曾宇謙、黃心芸、林易、王美齡、王佩瑤以及陳可嘉等人。 本次「發現．室內樂——寇蒂斯巡演計畫台灣巡禮」，是該計畫成立15年來首次訪臺演出。除了羅伯托・迪亞茲、肯頓・蕭之外，還特別邀請了魯賓斯坦大賽得主林易，以及甫自國家交響樂團「替代役首席」卸任的林品任共同演出多首經典室內樂作品。而這也是林品任退役後首場公開演出。

四位音樂家本週進行密集的排練之餘，也將提供三場免費大師班，一對一指導台灣的年輕學子。另外，迪亞茲校長也將在高雄場、台北場演出前參與「大師Q＆A」活動，分享他的音樂教育理念，並與現場聽眾互動。

主辦單位巴哈靈感創辦人梁秀玲特別指出，本次演出除了原本的三場演出，更受台東縣政府指導，邀請四位演奏家到台東藝文中心演藝廳舉行公益演出。該場次由台東室內樂團承辦，全數盈餘將捐贈給馬偕醫院，作為關懷獨居老人的社服基金。

演出將於11月4日開始在台南奇美博物館奇美廳、11月5日在高雄衛武營音樂廳、11月6日在台北國家音樂廳、11月7日在台東藝文中心演藝廳登場。