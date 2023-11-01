觀望Fed決策 道瓊漲逾百點 超微漲2.4％

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美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，值此之際，以巴緊張局勢持續，資金避險情緒升溫，華爾街股市31日開高走低，不過開盤近一小時後便抹去跌幅，標普500指數率先轉漲，最終集體收於當日高點。

道瓊工業指數上揚123.91點，或0.38％，收33,052.87點；標普500指數上漲26.98點，或0.65％，收4,193.80點；那斯達克指數攀升61.76點，或0.48％，收12,851.24點；費城半導體指數大漲30.709點，或0.96％，收3,215.890點。

道瓊和標普月內分別累跌1.4％和2.2％，皆為2020年3月歐美疫情爆發以來首次三個月連跌，那指月內跌逾2.8％，為去年6月以來首次三個月連跌。

數據方面，美國10月諮商會消費者信心指數報102.6，高於預期的100.5，但小幅弱於上修後前值104.3，為5個月以來的低位。另外，由於薪資成長增速，第三季就業成本指數（ECI）意外加速至1.1％，高於預期的和前值的1％。10月芝加哥採購經理指數（PMI）報44，略低於預期的45以及前值44.1。

政經方面，聯邦公開市場委員會（FOMC）於10月31日至11月1日召開利率決策會議，市場普遍預期聯準會本次會議將維持利率不變，但聲明措辭可能會維持鷹派立場，強調將在更長時間內維持更高利率。

美國財政部周二宣布，本季預料稅收將出現增加，加上年底現金餘額還有7,500億美元，在此情況下，第四季聯邦借貸金額可望略降至7,760億美元，較7月底預測的8,520億美元減少760億美元。另財政部將於周三公布國債拍賣的規模和組成比重等更多細節，同樣受市場關注。

由於第四季發債規模弱於預期，讓擔憂財政赤字擴大的投資人鬆一口氣，美債殖利率31日一度回落，隨後再度轉漲。10年期美債殖利率在美股盤前跌近8個基點至4.80％，美股尾盤轉漲，不過並未觸及5％關口，10月累漲逾32個基點。對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率最高升4個基點至5.08％，收復上周四以來近半跌幅，進一步脫離兩周低點。

地緣政治方面，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平預料將於11月中旬，在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會舉行雙邊會談，但目前不會提供有關會議的詳細資訊。

於此同時，美國國會共和及民主兩黨的資深議員促請財政部長葉倫，制訂更嚴格的指引、加強限制美企對中國的投資，議員們控訴中國政府利用美國的資金以及專業知識，發展可能危及美國國家安全的科技技術，因此疾呼財政部與政府其他單位合作，對於違規行為給予最嚴厲處罰。

另外，以色列軍方31日證實空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並表示此行動擊斃一名與7日突擊以色列有關的哈瑪斯（Hamas）主要指揮官，對此，哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列此次轟炸造成50多人喪生。

個股方面，工業經濟景氣風向球開拓重工（Caterpillar）31日美股盤前公布上季財報，雖然獲利達到兩位數成長，優於分析師預期，但累積訂單減少，市場擔憂未來需求放緩，使該公司股價暴跌6.65％，收報每股226.05美元，為2022年4月以來最差單日表現。

超微（AMD）周二收漲2.41％，股價來到每股98.50美元，接著於盤後公布上季財報，獲利超出分析師的預期，並提到明年AI GPU銷售額可望超過20億美元，惟第四季營收展望略遜預期，盤後股價下挫。

大型科技股周二漲跌互見，Meta下跌1.39美元，跌幅0.46％，收報301.27美元；Google下滑0.45美元，跌幅0.36％，收在125.30美元；亞馬遜揚升0.38美元，漲幅0.29％，收在133.09美元；蘋果收紅0.48美元，漲幅0.28％，收在170.77美元；微軟上漲0.80美元，漲幅0.24％，收報338.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升0.25美元，漲幅0.29％，收報86.31美元；日月光ADR上漲0.09美元，漲幅1.22％，收在7.45美元；聯電ADR揚升0.05美元，漲幅0.71％，以7.12美元作收。