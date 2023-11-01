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米其林DNA餐廳＋1！台北CIRCUM餐廳開箱

  • 工商時報 姚舜
開在麗晶精品B2的〈CIRCUM〉，以船艙為裝潢設計概念，寓意搭載食客探索寰宇中華料理風味。（圖／姚舜）
開在麗晶精品B2的〈CIRCUM〉，以船艙為裝潢設計概念，寓意搭載食客探索寰宇中華料理風味。（圖／姚舜）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北又多了一家具有「米其林DNA」的新餐廳！因為有夢，台北米其林一星餐廳〈T＋T〉主廚Johnny蔡元善花了近一年時間籌備開設〈CIRCUM〉餐廳，如今開在台北晶華酒店B2的〈CIRCUM〉，已低調開始進行壓力測試，並將於近日開始接受訂位。新餐廳的定位訴求、裝潢設計、菜色內容，甚至所用餐具器皿等各面向，都別具巧思、獨樹一幟。為了提供食家饕客與吃貨非凡用餐體驗，因為省話讓人覺得靦腆的Johnny只說：「我們真的很努力！」。

〈CIRCUM〉餐廳每個餐期可接待32位客人用餐，在明確的定位論述下，餐廳由外到內的設計都在體現「領航」的概念。餐廳室內裝潢設計像一船艙，中央長桌上，請了動力燈光藝術家陳湘馥以「舳」的概念，打造了一會旋轉、象徵巨型航海羅盤的機械燈光裝置。餐廳的外牆，則以一片片紅色方型壓克力，以不同的開合角度，營造風起帆揚、海浪滔滔的意象。

〈CIRCUM〉餐廳每個餐期可接待32位客人用餐，在明確的定位論述下，餐廳由外到內的設計都在體現「領航」的概念。餐廳室內裝潢設計像一船艙，中央長桌上，請了動力燈光藝術家陳湘馥以「舳」的概念，打造了一會旋轉、象徵巨型航海羅盤的機械燈光裝置。餐廳的外牆，則以一片片紅色方型壓克力，以不同的開合角度，營造風起帆揚、海浪滔滔的意象。藉此寓意，「啟航，與我同行，用舌尖味蕾尋幽探勝、蒐奇獵艷」。

「全世界都有華人」、「每個唐人街做出的中華料理，口味不盡相同…」。Johnny說，〈CIRCUM〉菜單菜品，是「以當代精緻法菜廚藝， 詮釋演繹寰宇中華料理風味」。所以，〈CIRCUM〉是一「華人創新菜餐廳」。這樣的定位，讓我想到了香港的〈Vea〉與〈永wing〉餐廳。

連續三年在《台北米其林指南》得到一星肯定的〈T＋T〉，主要是以精緻法菜廚功廚技詮釋亞洲風味，尤以南洋風味為主，另也包括有滬、粵、台、川等中華料理不同風味。在《米其林指南》上，〈T＋T〉被歸類為「時尚亞洲菜」餐廳。

這回，Johnny則顯然是希望將中華料理從亞洲菜中抽離出來，在〈CIRCUM〉更精準的獨立呈現。

開在台北晶華酒店麗晶精品B2的〈CIRCUM〉餐廳，入口用紅色壓克力片營造海浪滔滔的意象。圖／姚舜
開在台北晶華酒店麗晶精品B2的〈CIRCUM〉餐廳，入口用紅色壓克力片營造海浪滔滔的意象。圖／姚舜
〈CIRCUM〉廚房採半開放式設計，廚房前並有一長吧台，可彈性運用。圖／姚舜
〈CIRCUM〉廚房採半開放式設計，廚房前並有一長吧台，可彈性運用。圖／姚舜
位在〈CIRCUM〉餐廳正中央長桌，有一會旋轉的機械燈光裝置，象徵巨型航海羅盤。圖／姚舜
位在〈CIRCUM〉餐廳正中央長桌，有一會旋轉的機械燈光裝置，象徵巨型航海羅盤。圖／姚舜

近年，「中餐國際化」或「台味國際化」儼然蔚為Fine Dining精緻餐飲市場的顯學，甚至被有些新銳主廚視為「米其林摘星必修學分」或「摘星方程式」。其實，走入時光隧道，中菜或中華料理很早很早就已開始走上國際化道路了。

「有太陽的地方就有華人！」、「有唐人街的城市就吃得到中華料理」，為了生計、生活，或為了愛情、求學，甚至為了理想、築夢，全世界都有離鄉背井的華人足跡。

在東南亞新加坡或馬來西亞，講潮洲話或閩南語會通，在美國與加拿大唐人街都可吃到廣東菜。另外在歐洲，亦有不少華人在當地開餐館甚至百貨公司。遍布全球不同城市的中菜餐廳為接 地氣，或因應就地採買食材，菜餚風味與口感，多多少少都會受在地影響。隨著華人移民遍布全球，中華料理風味亦更加展現多元姿采，〈CIRCUM〉就是希望透過現代精緻廚藝演繹寰宇中華料理的繁複與豐饒。

〈CIRCUM〉開幕菜單的開胃小菜，就透過「七巧板」造型的碟碗，開宗明義的傳遞了中華美味的多樣與繽紛，並藉由〈東方美人茶〉和〈米泔〉，帶出了華人飲食文化。

〈CIRCUM〉套餐第一個上桌的是以精緻小杯盛裝的〈東方美人茶〉，傳遞了華人「奉茶」文化。圖／姚舜
〈CIRCUM〉套餐第一個上桌的是以精緻小杯盛裝的〈東方美人茶〉，傳遞了華人「奉茶」文化。圖／姚舜
〈CIRCUM〉的開胃小食有6道菜，用七巧板造型小碟盛裝，可組合出各種不同圖案，寓意寰宇中華料理風味的多樣與豐饒。圖／姚舜
〈CIRCUM〉的開胃小食有6道菜，用七巧板造型小碟盛裝，可組合出各種不同圖案，寓意寰宇中華料理風味的多樣與豐饒。圖／姚舜
七巧板的組合變化無窮，也寓意〈CIRCUM〉的廚藝多變。圖／姚舜
七巧板的組合變化無窮，也寓意〈CIRCUM〉的廚藝多變。圖／姚舜
品嘗開胃小食前，可先喝一小杯熱呼呼的〈米泔湯〉。圖／姚舜
品嘗開胃小食前，可先喝一小杯熱呼呼的〈米泔湯〉。圖／姚舜
開胃小食〈紅油豬耳〉，是將豬耳朵切成方片再層層堆疊，用特製滷汁滷煮至軟爛，再用油潑辣子提味，形色味皆誘人。圖／姚舜
開胃小食〈紅油豬耳〉，是將豬耳朵切成方片再層層堆疊，用特製滷汁滷煮至軟爛，再用油潑辣子提味，形色味皆誘人。圖／姚舜
開胃小食〈油炸雞捲〉，是以油炸腐皮夾著五香豬肉泥作餡，以「千層」方式呈現。圖／姚舜
開胃小食〈油炸雞捲〉，是以油炸腐皮夾著五香豬肉泥作餡，以「千層」方式呈現。圖／姚舜
開胃小食〈紅燒茄子〉，將茄子紅燒後再以花椒油、烏料提味，並搭配魚子醬和山椒葉點綴。圖／姚舜
開胃小食〈紅燒茄子〉，將茄子紅燒後再以花椒油、烏料提味，並搭配魚子醬和山椒葉點綴。圖／姚舜
開胃小食〈醉鮑魚〉是用以紹興酒和中式辛香料調製的醬汁浸煮入味後，切成條狀呈盤。圖／姚舜
開胃小食〈醉鮑魚〉是用以紹興酒和中式辛香料調製的醬汁浸煮入味後，切成條狀呈盤。圖／姚舜

相較於〈T＋T〉，〈CIRCUM〉的菜色與中華料理有更直接、更強的連結，更直白的說，菜單上的菜全部都是「華裔」。開胃小食〈醉鮑魚〉，是江浙風味；〈魚皮蒸蛋〉靈感來自台式〈魚皮湯〉。〈胡椒蝦〉靈感來自台南活蝦餐廳；〈肉骨茶酥皮湯〉的湯汁是用藥材熬製的閩南派黑色肉骨茶湯。以法式奶油龍蝦搭配義式麵疙瘩呈現的〈龍蝦伊麵〉，使原本就是「華洋美食」的這道菜更國際化了。

〈CIRCUM〉的菜餚形色，精緻、雅逸、秀氣，結合花大錢購買的餐具器皿，呈盤亦更加賞心悅目、搶眼吸睛，也更有「藝境」。10道菜外加二個和果子茶點的套餐訂價3280元＋10％，以全套用餐體驗而言，此一價位，頗具市場競爭力。

〈魚皮蒸蛋〉靈感來自台式〈魚皮湯〉，底層是泡發的鯊魚皮和柴魚高湯製成的蒸蛋，上層則是花菇、酥炸虱目魚皮。 圖／姚舜
〈魚皮蒸蛋〉靈感來自台式〈魚皮湯〉，底層是泡發的鯊魚皮和柴魚高湯製成的蒸蛋，上層則是花菇、酥炸虱目魚皮。 圖／姚舜
〈胡椒蝦〉靈感來自台南活蝦餐廳，蝦肉用胡椒滷水漬熟，並以用蝦殼、柴魚湯作的晶凍提味。上菜時搭配蔥油餅，餅餡是用蝦膏和豬油提味的三星蔥餡。 圖／姚舜
〈胡椒蝦〉靈感來自台南活蝦餐廳，蝦肉用胡椒滷水漬熟，並以用蝦殼、柴魚湯作的晶凍提味。上菜時搭配蔥油餅，餅餡是用蝦膏和豬油提味的三星蔥餡。 圖／姚舜
〈魚羊鮮〉是以羊肉培根搭配牛番茄丁、蘑菇片與山藥片，再沖入用鯽魚、大骨、火腿熬成的濃白湯。圖／姚舜
〈魚羊鮮〉是以羊肉培根搭配牛番茄丁、蘑菇片與山藥片，再沖入用鯽魚、大骨、火腿熬成的濃白湯。圖／姚舜
〈松露獅子頭〉是以豬絞肉輕炸後塑形，再用豬網油和白菜包捲後爐烤，碗底有用雞和松露蘑菇作的醬汁提味。圖／姚舜
〈松露獅子頭〉是以豬絞肉輕炸後塑形，再用豬網油和白菜包捲後爐烤，碗底有用雞和松露蘑菇作的醬汁提味。圖／姚舜
品嘗〈松露獅子頭〉，最後可以炸香米配松露蘑菇醬吃食。圖／姚舜
品嘗〈松露獅子頭〉，最後可以炸香米配松露蘑菇醬吃食。圖／姚舜
〈肉骨茶酥皮湯〉的碗底有鮑魚香菇丁，搭配豬五花、豬皮、豬舌與豬耳朵丁，以及以蝴蝶酥的酥皮和歐當歸葉點綴，再沖入閩南派用藥材煮的黑色肉骨茶湯。圖／姚舜
〈肉骨茶酥皮湯〉的碗底有鮑魚香菇丁，搭配豬五花、豬皮、豬舌與豬耳朵丁，以及以蝴蝶酥的酥皮和歐當歸葉點綴，再沖入閩南派用藥材煮的黑色肉骨茶湯。圖／姚舜
主菜上桌前清口腔的〈洛神山楂飲〉，上層是用煙燻紫蘇作的泡泡，主體是洛神汁和山楂汁作的冰沙Sorbet。圖／姚舜
主菜上桌前清口腔的〈洛神山楂飲〉，上層是用煙燻紫蘇作的泡泡，主體是洛神汁和山楂汁作的冰沙Sorbet。圖／姚舜
〈龍蝦伊麵〉的龍蝦是炭烤後再澆淋法式蒜味奶油提味，搭配義式麵疙瘩呈現。圖／姚舜
〈龍蝦伊麵〉的龍蝦是炭烤後再澆淋法式蒜味奶油提味，搭配義式麵疙瘩呈現。圖／姚舜
〈和牛湯圓〉的碗底有油潑辣子醬汁，以及銀芽、洋蔥絲、醃漬越瓜與湯圓，利用滾燙醬汁將和牛半淋半涮的燙熟。圖／姚舜
〈和牛湯圓〉的碗底有油潑辣子醬汁，以及銀芽、洋蔥絲、醃漬越瓜與湯圓，利用滾燙醬汁將和牛半淋半涮的燙熟。圖／姚舜
甜點〈鳳黃酥〉最上層是鳳梨芒果、酸柑醋製成的果醬晶球，中層是焦糖風味卡土達，底部是用法式春捲皮製成的塔。圖／姚舜
甜點〈鳳黃酥〉最上層是鳳梨芒果、酸柑醋製成的果醬晶球，中層是焦糖風味卡土達，底部是用法式春捲皮製成的塔。圖／姚舜
〈CIRCUM〉套餐最後會有二款和果子為佐茶或咖啡的茶點，有〈練切〉、〈大福〉、〈錦玉羹〉或〈南棗糕〉，每天不同。圖／姚舜
〈CIRCUM〉套餐最後會有二款和果子為佐茶或咖啡的茶點，有〈練切〉、〈大福〉、〈錦玉羹〉或〈南棗糕〉，每天不同。圖／姚舜
〈CIRCUM〉的廚藝團隊很有理想與熱情，菜單菜式主要由〈T＋T〉主廚蔡元善（右二）與駐店主廚羅偉誠（左二）發想設計。圖／姚舜
〈CIRCUM〉的廚藝團隊很有理想與熱情，菜單菜式主要由〈T＋T〉主廚蔡元善（右二）與駐店主廚羅偉誠（左二）發想設計。圖／姚舜
  • CIRCUM餐廳
  • 地址：台北市中山北路二段39巷3號麗晶精品B2（林森北路入口）
  • 電話：02-25816575

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