米其林DNA餐廳＋1！台北CIRCUM餐廳開箱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北又多了一家具有「米其林DNA」的新餐廳！因為有夢，台北米其林一星餐廳〈T＋T〉主廚Johnny蔡元善花了近一年時間籌備開設〈CIRCUM〉餐廳，如今開在台北晶華酒店B2的〈CIRCUM〉，已低調開始進行壓力測試，並將於近日開始接受訂位。新餐廳的定位訴求、裝潢設計、菜色內容，甚至所用餐具器皿等各面向，都別具巧思、獨樹一幟。為了提供食家饕客與吃貨非凡用餐體驗，因為省話讓人覺得靦腆的Johnny只說：「我們真的很努力！」。

〈CIRCUM〉餐廳每個餐期可接待32位客人用餐，在明確的定位論述下，餐廳由外到內的設計都在體現「領航」的概念。餐廳室內裝潢設計像一船艙，中央長桌上，請了動力燈光藝術家陳湘馥以「舳」的概念，打造了一會旋轉、象徵巨型航海羅盤的機械燈光裝置。餐廳的外牆，則以一片片紅色方型壓克力，以不同的開合角度，營造風起帆揚、海浪滔滔的意象。

〈CIRCUM〉餐廳每個餐期可接待32位客人用餐，在明確的定位論述下，餐廳由外到內的設計都在體現「領航」的概念。餐廳室內裝潢設計像一船艙，中央長桌上，請了動力燈光藝術家陳湘馥以「舳」的概念，打造了一會旋轉、象徵巨型航海羅盤的機械燈光裝置。餐廳的外牆，則以一片片紅色方型壓克力，以不同的開合角度，營造風起帆揚、海浪滔滔的意象。藉此寓意，「啟航，與我同行，用舌尖味蕾尋幽探勝、蒐奇獵艷」。

「全世界都有華人」、「每個唐人街做出的中華料理，口味不盡相同…」。Johnny說，〈CIRCUM〉菜單菜品，是「以當代精緻法菜廚藝， 詮釋演繹寰宇中華料理風味」。所以，〈CIRCUM〉是一「華人創新菜餐廳」。這樣的定位，讓我想到了香港的〈Vea〉與〈永wing〉餐廳。

連續三年在《台北米其林指南》得到一星肯定的〈T＋T〉，主要是以精緻法菜廚功廚技詮釋亞洲風味，尤以南洋風味為主，另也包括有滬、粵、台、川等中華料理不同風味。在《米其林指南》上，〈T＋T〉被歸類為「時尚亞洲菜」餐廳。

這回，Johnny則顯然是希望將中華料理從亞洲菜中抽離出來，在〈CIRCUM〉更精準的獨立呈現。

近年，「中餐國際化」或「台味國際化」儼然蔚為Fine Dining精緻餐飲市場的顯學，甚至被有些新銳主廚視為「米其林摘星必修學分」或「摘星方程式」。其實，走入時光隧道，中菜或中華料理很早很早就已開始走上國際化道路了。

「有太陽的地方就有華人！」、「有唐人街的城市就吃得到中華料理」，為了生計、生活，或為了愛情、求學，甚至為了理想、築夢，全世界都有離鄉背井的華人足跡。

在東南亞新加坡或馬來西亞，講潮洲話或閩南語會通，在美國與加拿大唐人街都可吃到廣東菜。另外在歐洲，亦有不少華人在當地開餐館甚至百貨公司。遍布全球不同城市的中菜餐廳為接 地氣，或因應就地採買食材，菜餚風味與口感，多多少少都會受在地影響。隨著華人移民遍布全球，中華料理風味亦更加展現多元姿采，〈CIRCUM〉就是希望透過現代精緻廚藝演繹寰宇中華料理的繁複與豐饒。

〈CIRCUM〉開幕菜單的開胃小菜，就透過「七巧板」造型的碟碗，開宗明義的傳遞了中華美味的多樣與繽紛，並藉由〈東方美人茶〉和〈米泔〉，帶出了華人飲食文化。

相較於〈T＋T〉，〈CIRCUM〉的菜色與中華料理有更直接、更強的連結，更直白的說，菜單上的菜全部都是「華裔」。開胃小食〈醉鮑魚〉，是江浙風味；〈魚皮蒸蛋〉靈感來自台式〈魚皮湯〉。〈胡椒蝦〉靈感來自台南活蝦餐廳；〈肉骨茶酥皮湯〉的湯汁是用藥材熬製的閩南派黑色肉骨茶湯。以法式奶油龍蝦搭配義式麵疙瘩呈現的〈龍蝦伊麵〉，使原本就是「華洋美食」的這道菜更國際化了。

〈CIRCUM〉的菜餚形色，精緻、雅逸、秀氣，結合花大錢購買的餐具器皿，呈盤亦更加賞心悅目、搶眼吸睛，也更有「藝境」。10道菜外加二個和果子茶點的套餐訂價3280元＋10％，以全套用餐體驗而言，此一價位，頗具市場競爭力。