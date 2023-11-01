可樂旅遊ITF旅展大放送！韓國賞雪5日免萬元、 春節最高現折3000元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

年度最大旅遊盛事「2023ITF台北國際旅展」將於11／3-11／6在南港國際展覽館登場，可樂旅遊（J1909）推出團體、自由行及票券等優惠，海外跟團遊買一送一，平均1人萬元有找；春節搶手的團體旅遊最高現折3,000元；多款熱門票券買一送一；全球自由行、國際機票通通都有折扣優惠，指定航線再貼心加碼贈網卡。另外，可樂旅遊更前進日本館設立專區（I1508），加碼推出超搶手的熱門票券優惠碼抽抽樂活動，最高獎項為日本環球影城門票買一送一，觀展民眾可前往試手氣、搶好康。

可樂旅遊特規劃冬日「濟州買一送一」，到韓國第一高峰「漢拏山1100高地」賞雪景，走訪超夯韓劇《非常律師》拍攝「鳥島新緣橋」，攀登收錄世界自然遺產的「城山日出峰」，更有韓國傳統炸全雞（四人一隻）、黑炸醬麵吃到飽，每人再加碼贈送韓國專用轉接插頭、泰迪熊小玩偶、彩妝店見面禮，２人同行17,888元起，平均每人萬元有找。

今年春節時間恰巧遇上世界三大嘉年華之一的「義大利威尼斯面具嘉年華」（2024／2／3-2／13），可樂旅遊推出11至13日行程，保證入住威尼斯島上飯店，讓旅客有更多時間體驗嘉年華日夜的不同風貌；針對喜愛德瑞自然風光的旅客，建議可參考可樂旅遊台灣市場獨家推出的「皮拉圖斯山頂飯店」行程，在海拔2,132公尺特色飯店住上一晚，感受壯麗景觀。

喜歡火車旅行的民眾，可樂旅遊首推「限GO德瑞」，乘坐英格堡景觀列車穿越迷人的瑞士村莊，行程亦安排夢幻阿爾卑斯鐵力士山、童話新天鵝堡、萊茵瀑布與兩大世界遺產等。南亞「新春斯里蘭卡」則可搭乘海拔約1,868公尺、被譽為世界上最美的高山火車線的「高山茶園火車」，穿梭在樹林以及碧綠的茶園中，並安排入住綠色環保五星飯店，走訪雅拉國家公園、馬度河紅樹林生態，來一趟綠色之旅。

小資春節出遊選擇韓國，最低19,900元起就可開心到國外過年，可樂旅遊更於韓國新春系列行程中安排貼心的圍爐饗宴，於除夕夜當晚分別包下首爾、釜山與濟州等地的特色餐廳，還規劃互動遊戲，讓旅客熱鬧過年，價格超特惠、行程卻不馬虎。

受限於機位，目前紐西蘭春節連假尖峰出發之團體行程已銷售一空，可樂旅遊建議可以考慮明年２月下旬將出發的「享愛紐西蘭」產品，入住如童話故事般的庫克山隱士飯店、皇后鎮飯店，搭乘冰河船、賞鯨船、古董蒸汽船等。

可樂旅遊針對春節設計「蘋安賀歲」系列產品，除團費最高減3,000元外，行程將於團體返國當日，於台灣機場致贈旅客象徵平平安安的日本進口蜜蘋果1箱（6顆裝）。春節限定產品更是包含：台灣市場獨家安排的日本環球影城「THE SHOW TIME新春包場派對」、九州產品貼心規劃太鼓秀，還有諸多平日行程沒有的住宿與餐食升級。

除春節團，可樂旅遊精選時下熱門行程，祭出旅展優惠，冬季限定「東北雪舞紛飛」５日行程，搭乘藏王纜車，一覽樹冰奇景、近距離接觸霧冰之美。「魔法東京」５日遊走訪今年６月盛大全新開幕的哈利波特影城，走進電影中超人氣的霍格華茲大廳、斜角巷、9又3／4月台等知名場景，還能體驗特急Laview列車、溫室草莓園、輕井澤渡假勝地及角川武藏野博物館。

為回饋旅客支持，今年ITF可樂旅遊首度於日本館（I1508）專區推出現場專屬限時限量買一送一優惠碼抽抽樂活動，旅展4天將舉辦6個場次，多達15種品項、上千組數，總價值超過200萬元之超高人氣日本票券，如：環球影城門票、南海電鐵機場特急Rapi：t、SUNQ Pass、JR南／北九州鐵路周遊券、關西周遊卡、關西／岡山樂享周遊卡、成田機場利木津巴士券等，通通於旅展現場提供優惠碼抽抽樂活動，邀請您快來展攤試手氣、抽優惠。

在ITF旅展展場，可樂旅遊打造遊輪主題專區，並於2024年春季起推出「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」與「MSC地中海郵輪-榮耀號」基隆母港出發的東北亞商品，系列行程早鳥優惠，最高現折6,000元。浪漫春季賞櫻的民眾可選擇2024年3月啟程的「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」賞櫻限定６日自主遊，行程依照不同艙等主要規劃有佐世保＋濟州以及熊本＋釜山等，最低30,900元起，其中更有卡4月連假之產品。「歌詩達莎倫娜號」同步規劃有4月至9月出發的沖繩、宮古島、石垣島與九州等4日至6日行程，最低只要17,900元起，系列行程全家同樂同艙房第三人及第四人更是4,900元起。

鍾愛夏季海上陽光之旅的旅客，可考慮夏季啟程的亞洲最大「MSC地中海郵輪-榮耀號」4至6日自主遊產品，遊輪內擁有親子最愛的樂高海上樂園、近8,000平方公尺亞利桑那水上樂園、逾200個名牌購物天堂、施華洛世奇水晶旋轉樓梯，可依據個人喜愛選擇走訪韓國濟州／日本沖繩、鹿兒島、石垣島、宮古島與福岡等，最低只要24,900元起，全家同樂同艙房第三人，每位只要6,900元起，2023年11／30前

早鳥報名並繳付訂金，每間艙房再現折6,000元。

根據交通部觀光署國人出國目的地統計資料顯示，今年1至8月國人赴越南人次名列亞洲區第四，除了大家熟悉的中越峴港、北越下龍灣等地外，唯一台灣市場入境免簽的南越「富國島」亦成為熱門旅遊地。

看好富國島的魅力，星宇航空於明年1／18-2／27規劃期間限定包機，只要3.5小時即可抵達，對此可樂旅遊包裝有「直飛富國島」系列行程，入住五星洲際飯店2晚，體驗珍珠雙主題樂園：可近距離接觸長頸鹿的「野生動物園」＋擁有海龜水族館之「奇幻水陸樂園」，搭乘金氏世界紀錄中最長的跨海纜車，享受360度俯瞰富國島的藍色海域，也安排威尼斯水舞燈光秀、異形沙灘、陽東夜市等，行程內容豐富。

國人瘋日本！可樂旅遊推出旅展優惠產品，大阪３天２夜自由行，包含台灣至關西機場來回機票，入住日本環球影城正門的官方飯店２晚，走路1分鐘即可抵達園區，加贈３項關西樂享周遊券，出發日2024／1／9-3／13，旅展未稅價只要16,788元起。

鄰近台灣的港、澳，因為航程短、語言通，也是國人自由行的熱門目的地，大小朋友都愛的香港迪士尼樂園，全球首座以《冰雪奇緣》電影主題打造的「魔雪奇緣世界」主題園區，將於今年11／20開幕，可樂旅遊特規劃「迪士尼度假區主題酒店」自由行產品，旅展現場下訂就送迪士尼精美禮物1份！另外，若是報名指定３天２夜自由行，包含香港迪士尼樂園2日門票、自選迪士尼度假區主題酒店2晚，每人11,888元起（未稅），旅展現場下訂則贈主題酒店佈置「魔雪奇緣世界」客房。

日本「阪急大阪龍仕柏飯店」旅展限量推出今年12／29前入住，雙人入住連住2晚、含早餐每晚4,205元起；距日本環球影城步行僅1分鐘的園前飯店，特惠價3,710元起。韓國「釜山商務酒店」距西面樂天百貨步行5分鐘、地鐵西面站步行8分鐘，只要1,770元起；泰國「曼谷摩德沙吞酒店」空鐵步行1分鐘、38樓高空酒吧、無邊際泳池，2,870元起。而旅遊習慣先訂機票的旅人們，可樂旅遊在旅展也推出限時優惠，如購買日、韓、東南亞航線者，再加碼送網卡。

可樂旅遊挑戰旅展最低價！想跟團輕鬆遊台灣，「澎湖好康報」精選美拍北環之旅、漫遊媽宮城、篤行十村3日遊，旅展促銷2,999元起；「GO嗨玩金門」安排去年底最新通車的金門跨海大橋拍照留念，還有各式網紅打卡景點：3D漂浮斑馬線、南石滬公園等，旅展促銷3,999元起；春節走春最推薦的「舞龍迎春、司馬庫斯」，乘坐賓士９人座休旅車，愜意一覽櫻花季、神木群、鎮西堡等，入住超幽靜看星星民宿，售價9,388元起。

國內自由行有ITF現場限定「鐵道嬉遊記」，搭火車走訪太魯閣國家公園、燕子口九曲洞、眺望清水斷崖、七星潭踏石看海，4人成行，旅展限定超低價2,999元起。歡搭乘高鐵的旅人，不妨選擇「埔里歐風渡假」2日遊，不僅包含台北至台中來回高鐵票、台灣好行-日月潭線，更安排入住「承萬尊爵酒店」，酒店內擁有百坪兒童主題樂園、星光泳池、頂樓環景咖啡廳，旅展限定2,999元起；另也有「玩樂高鐵-阿里山」2日行程，阿里山國家森林遊樂區、奮起湖老街、森鐵小火車下山、祝山觀日出，4人成行1人免費，售價6,460元起。