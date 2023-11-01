國泰飯店觀光事業ITF旅展餐券下殺5折起 現場滿額再抽大獎

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全台規模最大2023 ITF台北國際旅展將於11月3日至11月6日登場，國泰飯店觀光事業集結旗下和逸／慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出逾20項優惠產品，住宿券最低21折起、，親臨現逾場購買滿1萬元還可參加「轉轉樂」，每天限量50個好禮，數量有限贈完為止。

此外，「AMAZZING CLUB」會員更享有加碼活動，單筆結帳滿5,000元即可參加抽獎，最大獎為價值45,000元的「和逸飯店舒適套房住宿券」乙晚，其他還有和逸舒適／慕軒經典客房住宿券、會籍身分禮遇、套房／房型升等券與HAPPY HOUR雙人體驗等。現場還有特別活動，和逸飯店‧桃園館的吉祥物企鵝「噗噗PuePue」將於首日亮相，與民眾共度歡樂時光。

全台都適用，長年熱銷的「和逸、慕軒聯合住宿券」單張售價3,200元，買10張送1張，可依照不同需求加購入住房型，下殺優惠21折起，親民價格即可體驗低調靜謐氛圍，或是親子共樂的「卡通頻道主題客房」、「沉浸式海洋星級HOTEL」，從北到南一次網羅，滿足旅客全方位需求。

「宿海奇遇Blu Night」的『島嶼夢遊』行程，一張4,999元等同87折，入住可享有一泊三食，包含迎賓小點、暖心宵夜和自助百匯早餐，以及Xpark夜裡海洋探索與手作體驗，豪華的海洋系星級眠旅，顛覆旅遊的想像。另外，「巧虎夢想樂園」也祭出門票優惠和驚喜包，大人＋小孩入園券690元、約63折，買五張再送一張。

主打異國料理BUFFET的台北國泰萬怡酒店，推出「MJ Kitchen全日餐廳」自助餐券，『平日自助午餐單人券899元、平日自助晚餐單人券999元、假日自助午晚餐單人券1,099元』，最低只要66折，還可享有買六送二好康。慕軒飯店館內「GUSTOSO義大利餐廳」推出『TO GO外帶美食通用券680元』、『海陸總匯雙人套餐券4280元』，及『GUSTOSO ＆ URBAN331 餐飲通用券1,280元) 』，多款美食餐券等民眾搶購。

為寵愛「AMAZZING CLUB」會員，現場凡會員消費滿5,000元即可參加抽獎乙次；消費者於旅展現場透過指定連結加入新會員，現場直接贈送房型升等券及會員點數500點。旅展客人消費滿萬元還可再參加「轉轉樂」活動乙次，獎品包含餐飲抵用券、和逸飯店單人商業午餐套餐券／下午茶券、逸‧市集平假日單人自助午／晚餐及MJ Kitchen全日餐廳平日單人晚餐券等，總價值超過五萬元！無法前來現場搶優惠的旅客，也可於線上旅展選購。