第二次拜習會 白宮證實於APEC峰會期間登場

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白宮於31日證實，美國總統拜登預計將在11月的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平會晤，期盼與之進行「建設性會談」。

中國外交部長王毅於10月26日至28日訪問美國，期間先後與美國國務卿布林肯、白宮國安顧問沙利文舉行會談，並於27日與拜登會晤，被視為是為習拜會鋪路。

2022年11月，美中領導人於印尼峇里島參加二十國集團（G20）峰會期間，曾舉行面對面會晤，自此以來便未再有過接觸，因此本次APEC會議期間習拜會是否再度登場，備受外界矚目。一位美國官員於上周六表示，拜登及其國家安全團隊成員在與王毅會晤過後，已就11月在舊金山舉行習拜會一事原則上取得共識。

針對此事，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日於例行記者會上指出，美中之間的目標，是於11月在舊金山進行建設性對話，她補充表示，拜登期待與習近平會晤，不過目前不會對細節多做說明。中國外交部目前則尚未對白宮說法作出回應。

王毅訪美期間曾與美國戰略界人士進行座談，他當時強調，中美雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力，但「通往舊金山」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，為此，雙方要切實「重回峇里島」，落實當時共識，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。