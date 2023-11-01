11／01盤前》Q3獲利創8季新高 這檔開香檳

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台股今（11/01）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.法人分析，台股自2000年來第三季普遍處於整理期，11月起可望由中小型股擔綱先鋒，推動台股轉強並一路漲至隔年首季，泰碩（3338）、宏捷科（8086）、美吾華（1731）等近十年來11月漲率高且平均漲幅優異股率先出擊，點放行情可期。

2.進入下半年以來，顯卡市場復甦動能逐步顯現，為台系板卡廠帶來第三季逐月走升、單季營收站高的表現。然時序進入年底前庫存盤整促銷季，板卡業把握歐美長假前完成最後一波鋪貨，為明年首季報到的新品備戰，屆時亦可望隨板卡傳統小旺季效益，拉抬板卡業者營運動能增溫。

不僅是華碩、技嘉及微星等三大板卡廠，第三季板卡出貨動能皆有所增溫，二線廠如麗臺、撼訊及華擎、映泰等，該季在顯卡或含括主板的板卡業務，亦多有優於預期的動能，推升各家營收有逐月走升表現。

3.IC設計服務族群領頭羊世芯-KY（3661）挾外資升目標價之勢，強攻股王大位後，二哥創意（3443）不落人後，大和資本證券、統一投顧同步升評翻多，推測合理股價來到1,715元與1,870元，看好AI題材穩健，創意將隨雲端服務供應商（CSP）廠擴大自用特殊應用晶片（ASIC）而持續成長。

4.美國聯準會展開為期二日的利率決策會議，值此之際，以巴緊張局勢持續，資金避險情緒升溫，華爾街股市31日開高走低，不過開盤近一小時後便抹去跌幅，標普500指數率先轉漲，最終集體收於當日高點。

道瓊工業指數上揚123.91點，或0.38％，收33,052.87點；標普500指數上漲26.98點，或0.65％，收4,193.80點；那斯達克指數攀升61.76點，或0.48％，收12,851.24點；費城半導體指數大漲30.709點，或0.96％，收3,215.890點。

5.致伸（4915）公布2023年第三季自結損益，雖然營收衰退，但毛利率及營業利益率續創新高、單季獲利也寫下近四季度以來高點。展望第四季，PC旺季不旺，聲學、消費性產品需求仍弱，致伸預期第四季營收雙位數年減、毛利率可望持穩。

6.信音（6126）入股泰碩（3338）首嘗甜果，9月認列轉投資收益413萬元，在業外、匯兌收益與存貨跌價損失回轉挹注下，第三季毛利率回神，來到27.72％，繳出雙增成績單，惟因大環境變數仍多，展望第四季，信音態度仍偏保守，估今年第四季表現大致與去年同期持平。

7.宏碁資訊（6811）公告第三季財報，前三季每股稅後純益9.5元，優於去年同期，今年將再穩賺一股本。該公司看好AI時代來臨，將積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色。

8.友達今年在新事業、新技術加速布局，31日董事會通過，與錼創擬簽訂產線建置合約，由錼創協助於龍潭廠區建置一條6吋Micro LED Chip on Carrier（COC）生產線，並提供Turnkey Solution（統包解決方案）。此外，友達也透露，在明年併入德商BHTC之後，包括能源、場域經營等Vertical business的營收比重將穩定站上2成。

9.2023年即將步入尾聲，但近來國際政經局勢紛擾，全球金融市場出現較大的上下沖洗震盪，儘管如此，台股高股息ETF仍是投資人的最愛，以今（1）日掛牌上市的中信成長高股息（00934）為例，募集金額近47億元，為第四季成績耀眼的台股高股息ETF。

10.蘋果30日如外界預期發表最新M3系列晶片，共有3款晶片，其中最高階的M3 Max晶片號稱能執行AI運算。在電腦方面，新一代14吋及16吋MacBook Pro皆升級為M3晶片。兩年半沒升級的24吋iMac也推出內建M3晶片的新品。

M3系列3款晶片皆採用台積電最新3奈米製程，其中M3 Pro運算速度比入門款M3快40％，而最高階的M3 Max速度相當於入門款M3的2.5倍，足以執行AI運算。

11.機車機構零配件廠豐祥-KY（5288）10月31日公告第三季財報，隨著休閒車輛、健康醫療等領域續有新客戶與新開發案，加上電動機車、電動車等業務逐步成長，前三季獲利7.25億元、年增13.46％，創同期新高，每股純益10.97元，全年獲利有望再創高。

12.晶圓代工大廠聯電昨（31）日宣佈，已與合作夥伴華邦電子、智原科技、日月光半導體和Cadence成立晶圓對晶圓（wafer-to-wafer, W2W）3D IC專案，協助客戶加速3D封裝產品的生產。

13.立隆電子（2472）10月31日舉行立隆電子科技（蘇州）新廠落成啟用典禮，開幕當天蘇州當地官員、客戶和供應商代表前往祝賀，電電公會理事長李詩欽視訊祝賀等，該廠為立隆電子在中國的第三座廠房，也是最大的廠房，未來將替公司提供主要成長動能，年產能上看44.4億顆。

14.聯茂（6213）公布第三季財報，單季稅後純益2.4億元、季增459.5％、年減15.2％，每股稅後純益（EPS）0.65元，為今年單季獲利高點，累計聯茂今年前三季稅後純益3.5億元、年減76.96％，EPS 0.96元，受惠於稼動率拉升，聯茂第三季雙率提升。

15.華新科（2492）公布第三季財報，在單季營收回穩之下，第三季稅後純益10.6億元、季增25.89％、年增108.25％，重返年、季雙增，每股稅後純益2.18元，為近八季新高，累計華新科今年前三季獲利21.77億元，每股稅後純益4.49元。

16.即便受國際金融市場情勢拖累台股近來表現，但存高股息ETF領息顯然成為國民運動。中國信託投信表示，正值市場波動之際，高股息族群在息收保護下，相對具備易漲抗跌的特性，適合作為逢低布局的投資工具。

17.國民ETF國泰永續高股息ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00878）10月31日公告每單位預估配發金額，每單位擬配發0.35元，以10月31日收盤價換算單季殖利率達1.79％，年化配息率近7.2％，除息日為11月16日，11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，12月12日入帳，實際配發金額將於11月14日官網公告。

18.電動車市場成長趨緩，惟IC設計廠凌陽持續衝刺車用晶片市場滲透率。據調查指出，美國98％車主已具備Display Audio手機跟車機互聯功能，未來也將會成為汽車標配；凌陽三年前提出Plus One概念，打造客製化晶片，並加入運算功能，第三代12奈米晶片更整合AI，並通過客戶驗證。

19.氣動元件廠亞德客-KY（1590）第三季EPS達9.7元，創單季獲利新高，外資及本土法人看好自動化是未來趨勢，亞德客業績可受益，加上線性滑軌挹注，樂觀亞德客明年營收兩位數增長，有機會挑戰330億元新高。

20.網家旗下PChome 24h大動作布局雙11檔期商機，位於林口全自動物流園區今年首度加入雙11營運、豪推揪團PK戰最高18％回饋以及星展PChome聯名卡最高回饋上看38％，集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊樂觀看待今年雙11檔期業績相較去年力拚雙位數成長。

21.量測設備廠致茂（2360）表示，2023年全年本業獲利可望與去年差不多，但營收可能會略減一點。整體而言，下半年表現優於上半年，最主要營收動能來自於AI與HPC等相關產業，能見度有望延伸至2024年。

展望未來，致茂表示，目前該公司在業界有二大優勢。首先，因應AI及HPC產品所推出的SLT（功能性檢測設備），其測試方法與過往不同，不論未來先進封裝測試如何堆疊，SLT都可以因應。

22.遠東SOGO百貨長期關注員工身心平衡發展，致力打造幸福職場，除了三度獲頒體育署運動企業認證外，近期更榮獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎、女人迷「多元共融願景獎」年度DEI企業銀獎，且連續四年蟬聯「亞洲企業社會責任獎」（AREA）人力投資獎與「台灣永續行動獎」（TSAA）銀獎等五大獎項。

23.壽險公司11月宣告利率已陸續出爐，國泰人壽、遠雄人壽11月調升宣告利率，宣示美元保單宣告利率往4％看齊，遠雄最高已調升到4％，國壽最高拉上3.85％，在國泰、遠雄帶頭效應下，預期12月將帶動其他壽險逐步調升宣告利率。

24.半導體分析公司TechInsights近日發表報告顯示，遭美國制裁的中國記憶體巨頭長江存儲已成功開發並量產232層NAND快閃記憶體，縮短與記憶體龍頭三星電子及SK海力士的差距。

25.台灣晶圓代工廠積極布局日本，市場關注力積電在日本的設廠據點，該公司昨（31）日表示，在考量產業發展、物流、供水及供電等基礎設施條件之後，確定將在日本宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區為預定廠址。法人圈指出，力積電該廠一期工廠將投資約4,000億日元，目標是2026年投產。

26.全台歷史最久、規模最大的年度旅遊展銷盛會「2023ITF台北國際旅展」，11月3至6日將在台北南港展覽館一館登場，為搶攻國內外旅遊商機，全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司與遊樂園等均來參展，現場共1,300個展攤，爆棚盛況創近五年之最，並創在展覽館廊道設攤先例。

27.台灣大哥大跨國產製影視內容跨大步！台灣大31日宣布與華納兄弟探索集團策略聯盟，輔以文策院的政府資源，共組台灣影視內容基金。據了解，基金規模設定為1億美元，聚焦影視相關領域之開發、產製及行銷合作打造台灣優質IP，並攜手拓展國際市場。

28.三星電子上季（7至9月）營業獲利雖然年減77.6％，但與前一季相比增加將近2倍，且晶片事業虧損也較前一季縮小，令三星樂觀表示晶片市場已經觸底反彈，看好本季晶片需求持續復甦。（中性看待）

29.美國利率高掛、加上升息近尾聲，都吸引美債ETF買氣爆棚，今年第三季開始的債券ETF基金追加募集潮持續湧現，國內投信8月才推出的美債ETF基金在投資人搶進下，掛牌不到一季就又送件申請追加，另多檔美債ETF基金受益人數亦持續增加，預期在法人與散戶資金不斷湧入下，美債ETF規模可望續長。

30.白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）31日證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平預料將於11月中旬，在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會舉行雙邊會談。

31.美國財政部30日宣佈，第四季借款需求預料為7,760億美元，比7月預估規模減少760億美元。消息公布後，投資人暫時鬆了一口氣，也帶動美債殖利率從高位回落。

32.青安房貸政策帶動，房市交易擺脫低迷，除了首購自用當道，換屋、長期置產需求近期也有活躍跡象，五大房仲10月門市交易回溫，連四個月正成長，業績普遍月增約1成、年增15％～29％。

33.台股31日以1點之差驚險守住萬六，大盤指數近三個月跌逾千點，10月共下跌352.74點，今年至10月30日止，外資已賣超台股逾1,200億元。證期局副局長黃厚銘指出，外資雖賣超1,276.93億元，但台股日均成交量約2,769億元，相較去年同期還增加11.32％，今年以來累計仍漲14.23％，僅次日本，位居亞洲主要股市的亞軍。

34.台股月線連三黑，是2020年3月新冠疫情爆發以來首見，外資轉買為賣，但同期間散戶卻是「越跌越買」，台股ETF基金逆勢吸金，7月到10月規模增加逾千億元。

35.超微（AMD）周二收漲2.41％，股價來到每股98.50美元，接著於盤後公布上季財報，獲利超出分析師的預期，並提到明年AI GPU銷售額可望超過20億美元。

36.大陸房企和地方債務危機持續延燒，拉高金融業風險，在此之際，為大陸金融政策定調的中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記習近平指示，包括保持貨幣政策穩健性、建立化解地方債風險長效機制、加強房企的資金監管，以及吸引外資金融機構在大陸發展。

37.儘管面對外有美國制裁、內有行業不景氣的困境下，大陸今年仍舉國之力投資扶持半導體發展，象徵國家力量的大基金二期10月底再次出手，豪擲人民幣（下同）145億元，力挺記憶體生產項目長鑫新橋增資。

38.大陸拓展自貿區再傳新進展。大陸國務院10月31日公布「中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案」，擬充分發揮新疆「五口通八國、一路連歐亞」的區位優勢，探索外貿創新、特色產業、金融服務、聯通歐亞物流樞紐等領域的發展，並將設立烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三大片區。

39.阿里巴巴持續布局人工智慧（AI）領域，集團主席蔡崇信10月31日於杭州出席2023雲棲大會時表示，阿里於2022年發表的AI開源社區「魔搭」，至今已經聚集270萬名開發者和2,300多個優質模型，下載量超過1億次，成為大陸規模最大、最活躍的AI開發者社區。

40.蘋果秋季第二場發表會10月31日登場，一口氣推出三款M3晶片，採用台積電（2330）3奈米製程，惟台積電股價不給力，跌3元收在529元，由蘋果純度最高的大立光（3008）及鴻海（2317）強彈，整體蘋概股表現不俗。

篩選外資10月31日低檔買超7,000萬元以上的蘋概股，計有穩懋、廣達、大立光、金像電、宏捷科、玉晶光、鴻海、健鼎、台表科、南電、菱生等11檔，主要集中在光學鏡頭、PA、PCB及裝組等蘋果鏈。

41.今年來雖然鋼鐵業表現普遍不佳，但豐達科（3004）、東鋼（2006）各擁利基，前三季獲利逆勢上揚。豐達科受惠全球航太業與新能源車銷售起飛，航太、汽車叩件訂單滿滿，前三季EPS達3.98元，已改寫自2020年以來年度獲利新高紀錄；東鋼由於主力產品H型鋼價格相對持穩，且因長單護身，前三季每股純益4.64元，優於去年同期的4.33元。

42.海外布局有斬獲！車王電子（1533）集團10月31日宣布，車王電暨子公司華德動能（2237）、銓鼎科技，已與美國OPTIMAL集團簽訂多項全面合作合約，啟動進軍北美電動商用車大戰略。車王電將攜手華德在美國設立智能化電動大巴工廠外，也規劃赴日本設立電巴生產工廠。

43.寶雅（5904）公布第三季財報，前三季稅後純益18.46億元，年增30.7％，每股純益17.84元，美系外資出具最新報告，表示寶雅第三季獲利優於預期，毛利率上升至44.5％，估今年全年EPS挑戰24元，給予「買進」評等。

44.中纖（1718）面臨主力產品EG市況不佳挑戰，為化解連六季虧損壓力，啟動資產活化計畫，董事會決議與聯上開發公司就台北市萬華區直興段土地簽訂合建分屋契約書，規劃興建高級住商大樓，中纖提供全案土地，預計取得分配比例約為55.8％～56.5％。

另中纖日前也公告處分農林（2913）股票1.223萬張，每股處分價格介於23～31.5元，處分利益逾1.16億元，第三季收益進補。處分後，中纖還持有農林股票7.9萬張，仍為農林大股東之一。

45.鑫龍騰開發（3188）位於鼎山家樂福生活圈的大樓建案「鑫天地2」完工開始交屋，多數預售交屋款項可望在第四季完成入帳下，鑫龍騰儘管前三季營收只有3.34億元，但第四季將急起直追，全年營收極有機會超越2021年的歷史紀錄14.93億元。

46.台鋼燦星（2719）受惠疫情解封，及攜手台灣虎航-創（6757）開闢日本和泰國包機直航，推升前三季營收達7.44億元，已創近四年來全年新高紀錄，今年總營收將挑戰10億元大關，極有機會揮別自2015年以來的連續八年虧損低潮。

B.利空因子：

1.主計總處31日公布第三季GDP概估統計指出，由於民間投資明顯不如預期，第三季經濟成長率僅2.32％，較原預測降低0.22個百分點，假設第四季預測不變，今年經濟成長預測將下修至1.55％。雖然如此，從趨勢研判，我國經濟仍持續好轉，惟動能確實比預期來得弱。

2.台股光輝10月蒙塵，月線連三黑，31日盤中破底至15,975點，但「四大扛霸子」投信、八大公股行庫、政府基金、壽險業者力挺，尾盤硬生生拉抬8.5點收16,001點，成功收復萬六關卡。

展望11月，萬寶投顧董事長朱成志預期在四大扛霸子強力撐盤下，台股以盤代跌機率大；統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生也認為，預期在16,000點～16,650點間震盪攻堅，11月可能先跌，最壞情況回測到年線15,844點。（中性看待）

3.內政部表示，今年前三季住宅建照核發宅數共109,507件，年減18.1％，終止連六升，回落近四年低點，顯示房市低迷建商推案縮手。另外，住宅使照核發宅數84,414件，創15年新高，代表大批交屋潮即將來臨。

4.歐元區31日公布第三季國內生產毛額（GDP）初值比預期疲弱，與前季相比意外萎縮。而歐元區通膨放緩速度比預期快，10月消費者物價指數（CPI）創2年多來最小增幅。經濟萎縮且通膨降溫下，歐洲央行（ECB）料繼續暫停升息。（中性看待）

5.以色列軍方31日證實空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並表示此行動擊斃一名與7日突擊以色列有關的哈瑪斯（Hamas）主要指揮官，對此，哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早表示，以色列此次轟炸造成50多人喪生。

6.受產需雙雙下滑拖累，大陸統計局31日公布10月製造業PMI為49.5，結束連續四個月回升，再度落至景氣分水嶺下方，製造業再陷萎縮。

7.美國聯準會（Fed）升息循環近尾聲，但高利率恐維持較長時間，加上地緣風險升溫，美元持續多頭，亞幣看不到反彈曙光，新台幣10月以來不斷探底，一度貶至逾七年多來新低，面臨32.5元關卡保衛戰，31日收在32.419元，升值0.6分，累計10月貶值1.51角或0.47％，月線出現連七黑。

8.台美利差擴大，避險成本貴到爆表。壽險避險工具（如換匯CS或無本金遠期外匯NDF）成本，自去年12月起已連10個月超過新台幣200億元，8月、9月更飆上單月300億元的史上新高，前九月光是避險工具已耗掉壽險公司近2,600億元，創史上新高。

9.美國聯準會（Fed）維持利率高檔，外幣保單利率跟不上升息，銷量銳減。據金管會統計，今年前八月外幣保單主力商品的美元保單銷售年減45％，外幣保單佔新契約保費收入跌至39.18％，比7月的39.3％再下探，創2019年金管會有統計以來新低。

10.建商布局放緩。據公股銀行統計，前三季土建融新承作案量皆有衰退，衰退幅度最高逾2成，預估第四季仍將較去年同期衰退，但公股銀認為，隨著政府推動健全房市相關措施，房市可望回歸自住基本面。

11.友達第三季虧損持續收斂，稅後淨損約9.75億元，每股淨損約0.13元。董事長彭双浪表示，第四季後半段進入傳統淡季，總體經濟壓力在，品牌對存貨謹慎、面板廠維持生產紀律，面板供需持續改善中，市場需求恢復的話，面板供需更平衡發展。

12.美國10月中旬更新對中國晶片禁令，加大對輝達AI晶片產品的出口管制。傳在新規影響下，輝達將無緣50億美元規模的晶片大訂單，無法與四大中國網路企業完成交易。

13.日本央行（日銀）31日公布利率決策，雖然決議允許殖利率曲線政策（YCC）有更多彈性，但由於調整幅度未如市場預期，使得日圓聞訊重貶，再度失守150關卡，日經指數由黑翻紅，上漲0.53％作收。

在日銀決議出爐後，日圓兌美元重貶逾1％，報150.65日圓兌一美元。市場預料，日銀的鴿派立場仍將耐心維持極度寬鬆政策。

14.以色列對加薩地區發動猛攻升高戰情，世界銀行（World Bank）30日警告，萬一以巴衝突擴大成中東戰爭，可能會重演1970年代石油危機噩夢，國際油價恐飆到每桶150美元之上。

15.根據RTI International研究報告指出，近年來受到氣候變遷威脅不斷升高，導致全球航運業到2050年的每年損失恐將高達100億美元、2100年該損失更將進一步攀升到250億美元。

16.美國汽車工人聯合會（UAW）終於讓通用妥協，在30日達成初步協議成為大贏家，也是汽車工人經過多年薪資停滯後的重大勝利。

底特律三大車商全部同意給工人加薪逾三成，結束逾六周的歷史性罷工行動，但也因此背負沉重財務壓力。

17.高利率環境令電動車銷售前景蒙塵，促使相關企業下修財測，加劇市場對於電動車電池關鍵材料鋰短期需求下滑的擔憂，加上鋰長期來看恐怕供過於求，導致美國鋰礦股10月30日全面重挫。

18.網通廠明泰公布第三季財報，其中，前三季稅後純益為4.96億元，較去年同期的6.92億元衰退28.32％，市場法人認為，網通產業目前仍處於中下游庫存去化階段，明年產業整體回穩，將有利該公司明年營運回升。

19.受原料鎳價跌跌不休，以及地緣政治不穩定等因素影響需求下，華新麗華10月31日開出11月不銹鋼盤價，300系、316系附價每公噸分別下調1,500、4,000元。

20.美總統拜登正式簽署AI監管行政命令，加上擴大對中國大陸晶片禁令餘波盪漾，衝擊AI鏈10月31日股價表現，伺服器代工、機殼、散熱等相關供應鏈全趴，10月以來市值大減逾兆元，成為資金調節重心。

21.中光電（5371）舉行法說會，總經理林惠姿表示，市場需求不振、客戶態度保守，在第三季拉貨潮過後，預期節能產品和影像產品第四季出貨都將減少。今年需求不振，全年節能和影像產品出貨估計將衰退2成以上。

22.受客戶庫存調整，訂單量減少，矽瑪（3511）今年前三季仍陷入赤字經營，每股淨損達0.75元，展望第四季，矽瑪總經理胡若堯表示，因時序進入淡季，估第四季表現與第三季差不多，為拚谷底回升，矽瑪未來也會將資源聚焦在車用、工控及穿戴裝置上，並加速高頻線材自主開發，期待明年營運可由谷底翻揚。

23.運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）因調降對客戶報價，加上訂單動能偏弱影響，第三季合併營收12.61億元，稅前盈餘8,130萬元，均改寫今年單季新低。不過上半年獲利支撐，前三季稅前盈餘5億元、年增約8％，每股稅前盈餘13.27元。

24.MCU廠盛群（6202）10月31日舉行法說會，發言人副總經理蔡榮宗指出，下游通路商庫存去化已接近底部，但還未回到正常水位，一旦訂單回復，盛群業績將有望反轉向上。

盛群第三季營收6.31億元、季減12％、年減53％，產品毛利率40.1％，但因為未實現毛利回轉貢獻11.8％，已實現營業毛利51.9％。

25.台指期法人淨空單放大。台股10月月線連三黑，目前靜待本周多國央行利率決議，與歐美經濟數據公布；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,425口至13,826口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,814口至15,297口；十大交易人中的特定法人的全月台指期淨空單增加4,841口至10,197口。