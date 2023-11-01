1101群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

•一個數據莫名的改變了市場動態!

•市場樂觀預期FED利率決議結果!

美國第三季度僱傭成本指數上升1.1%高於預期值1%。

•僱傭成本指數同比上升4.3%為2021年底最低增速。

•薪資環比成長1.2%，同比成長4.6%

•福利成本環比上升0.9%，同比成長4.1%

今晚重要數據

•11/1美國十月ADP新增非農預估:150K；前值:89K

•11/1美國九月JOLTS職缺數:預估:9,265K；前值:9,610K近期UAW罷工達成協議

•11/1美國ISM製造業指數

10月份消費者信心指數降至102.6，預估為100.5；9月份修正至104.3

•51位經濟學家的預估區間為98.0至105.0

•現狀指數降至143.1，9月份修正為146.2

•預期指數降至75.6，9月份修正為76.4

CASESHILLER房價指數•美國8月份20城房價指數同比上漲2.2%，預估上漲1.8%

•美國8月份20城經季調的房價指數環比上漲1.01%，預估上漲0.8%

•美國8月份全美房價指數同比上漲2.6%，預估上漲1.8%

•美國8月份FHFA房價指數環比上漲0.6%；預期為上升0.5%

•據美國聯邦住房金融局(FHFA)的報告，8月份美國住房價格同比上漲5.6%。

•接受調查的11位經濟學家的預測區間為環比上漲0.3%至0.8%

10月份消費者信心指數降至102.6，預估為100.5；9月份修正至104.3

•51位經濟學家的預估區間為98.0至105.0

•現狀指數降至143.1，9月份修正為146.2

•預期指數降至75.6，9月份修正為76.4

中國官方製造業活動10月份重新陷入萎縮，服務業擴張意外放緩，表明經濟復甦仍然脆弱，10月份官方製造業採購經理指數為49.5，較前月的50.2下降。經濟學家預估為50.2。衡量建築業和服務業活動的非製造業指數從前月的51.7降至50.6，經濟學家預期為52。

日本央行總裁植田和男：日本央行決定增加殖利率曲線控制政策的彈性。將耐心地繼續實施寬鬆政策。日本經濟正在溫和復甦。預計2025財年通膨將放緩。成本推動型通膨，油價上漲是背後的原因。仔細監控工資-價格週期是否持續。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。