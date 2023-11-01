台北旅展11／3登場攤位大爆棚！優惠殺紅眼一次看

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【中國時報 陳韻萍 、 何書青 、 吳娮翎】全台規模最大的「ITF台北國際旅展」將在11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場，今年台北國際旅展集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，業者們紛紛祭出年度超殺優惠，民眾撿便宜趁現在。

今年1至8月的出境旅客已恢復到疫情前2019年同期的63％，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。各家航空公司的機票也是民眾搶購的熱門品項，實體旅展期間，華航ITF展館有現場驚喜折扣優惠，現場購票者還可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。

沖繩機票5820元起

華航線上旅展祭出全航線最低85折的好康，香港4088元起（未稅）、新加坡／清邁5820元起（未稅）、適合親子旅行的沖繩未稅價5820元起，還有新開航並即將增班的日本熊本航線未稅價6800元起，有出國計畫的民眾可考慮入手。

星宇航空線上旅展即日起至11月17日開跑，民眾在品牌官網或APP購買台北出發的機票，即可享全航線85折起的限定特惠。

國泰航空在旅展現場祭出歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點好康，並展出旅行實用小物及質感選品，讓民眾以旅展限定優惠價選購。

此外，可樂旅遊針對ITF旅展推出諸多團體、自由行及票券等優惠，其中海外跟團遊買1送1，平均1人萬元有找。像是高CP值的韓國旅遊，旅行社推出冬日「濟州買1送1」優惠，走訪超夯韓劇《非常律師》拍攝地等，2人同行1萬7888元起。

遊輪主題遊折6000元

而遊輪之旅在疫後蔚為風潮，旅行社打造遊輪主題專區，預計在2024年春季推出「歌詩達莎倫娜號Costa Serena」與「MSC地中海郵輪-榮耀號」基隆母港出發東北亞的商品，系列行程早鳥優惠，最高現折6000元。

世邦旅遊則在旅展推出獨家首賣的星宇航空首航舊金山，3萬900元起；北歐極光之旅，旅展期間也推出限量的最高優惠第2人減1.2萬元。