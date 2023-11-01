台股守萬六關卡 分析師：靜待電子股回神

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台股月線連3黑，加上國際股市依舊不穩，萬六支撐告急，分析師認為，電子股在10月的弱勢表現是台股轉弱的原因，若電子股未能回神，年線15844點也岌岌可危。

美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議召開前，美股先行上漲反應；道瓊工業指數終場上漲123.91點，或 0.38%，收33052.87點，S&P 500指數上漲26.98點，或 0.65%，收4193.8點，以科技股為主的NASDAQ指數上漲61.76點，或0.48%，收12851.24點，費城半導體指數上漲30.71點，或0.96%，收3215.89點。

投顧業者表示，以巴衝突雖持續發酵，但尚未出現大規模地面行動，市場觀察戰況是否進一步擴大；Fed將召開利率決策會議，市場普遍預計本週將維持利率不變，若真如預測，將是連2次暫停升息；此外，投資人也靜待蘋果2日公布財報，若利率決策放鴿、美股財報有正面展望，可望牽動美元轉弱，為台股走勢帶來支撐。

受到歐洲央行升息行動和德國經濟疲軟的打擊，歐元區第3季經濟成長出現萎縮，10月通膨增速則降至近2年來的新低，歐洲主要股市漲多於跌，倫敦FTSE 100指數下跌5.67點、跌幅0.08%，收在7321.72點，法蘭克福DAX指數上漲93.80點、漲幅0.64%，收在14810.34點，巴黎CAC 40指數上漲60.58點、漲幅0.89%，收在6885.65點。