IEKView：臺灣電子零組件產值連續2年衰退，2024年U型反轉成長7.1％

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工研院舉行眺望2024產業趨勢研討會，全球仍有許多影響產業市況的不確定因素存在，甚至主要終端電子產品的出貨量仍不預期會有大幅度地成長，但所幸在許多終端歷代更迭之際，內含的電子零組件量價也將同步增長，因此電子零組件產值可望擺脫連續二年的低迷氛圍。

工研院指出，2023年受到電子終端需求疲弱、庫存調整未如預期、中國經濟低迷等因素，導致2023年臺灣包括電路板、被動元件、顯示面板、感測元件、能源元件及LED元件等各項零組件產業均表現不佳，恐面臨六大電子零組件合計產值連續2年衰退的困境。展望2024年，各產業庫存逐漸進入安全水位，手機、電腦、半導體等主力市場將邁入復甦階段，零組件廠商之產能利用率可望逐步回升至9成以上，帶動產業呈現U型反轉。

隨著終端電子產品功能升級，對於各項電子零組件的規格要求及單機需求數量都同步提昇，單一電子產品內含電子零組件的價值也就水漲船高，以目前出貨量仍持續成長的AI伺服器為例，包括載板在內的電路板價值約是一般伺服器的6~8倍，被動元件電感的價值也是一般伺服器的10倍。此外，包括潛望式鏡頭、Micro LED顯示、高頻石英元件等高階零組件在手機、行動穿戴裝置等電子產品的滲透率都是快速增加，對於廠商不僅是商機市場的浮現，同時也面臨高階製程技術的挑戰。

臺灣電子零組件產業過去依賴生產管理及技術優勢於全球佔有領導地位，隨著未來對於技術水平、投資規模甚至跨域整合的競爭更為激烈，透過合縱連橫的策略或是購併商業行為必會持續發生，以確保廠商對於新技術、新客戶或是新應用領域的競爭力。

工研院產科國際所預估，臺灣電子零組件產值面臨連續2年衰退，預估2023年產值成長率-9.3％，2024年臺灣電子零組件產業產值回升至2.35兆元，相較2023年成長7.1％。