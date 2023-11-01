超微財測遜色 估明年AI晶片銷售突破20億美元

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晶片大廠超微（AMD）於31日美股盤後公布上季業績，第三季營收及獲利雙雙優於預期，但本季財測令投資人失望，一度拖累盤後股價重挫逾4％。

超微第三季營收年增4.2％，來到58億美元，優於分析師預期的57億美元，扭轉先前連兩季下滑的走勢，調整後每股盈餘（EPS）為70美分，年增4％，同樣優於分析師預估的68美分，調整後毛利率報51％，略高於一年前的50％。

第三季資本支出來到1.24億美元，年增0.8％，略高於分析師預期的1.141億美元，研發費用則為15.1億美元，超出預期的14.5億美元。

就各項業務來看，超微的第三季營收成長主要來自個人電腦（PC）業務，涵蓋桌上型電腦和PC處理器在內的客戶部門第三季營收為15億美元，年增42％，主要係受到銳龍（Ryzen）行動處理器的銷售帶動。

不過，超微其他三大業務的表現則較為遜色，由於半客製化的晶片銷量減少，遊戲業務營收年減8％，來到15億美元；嵌入式業務則因通訊市場疲軟，營收年減5％至12億美元；資料中心業務的營收則是16億美元，大致與去年同期持平。

展望本季，超微預估營收落在61億美元，遜於分析師預期的63.7億美元，調整後毛利率料將落在51.5％。超微財務長胡錦（Jean Hu）預估，資料中心業務將在第四季實現強勁成長，客戶部門業務也將維持成長趨勢，惟部分可能會受到遊戲和嵌入式市場需求疲軟所抵銷。

另外，超微也於同日透露，兩款MI300系列新品MI300 A和MI300 X GPU有望於今年第四季實現量產，看好MI300系列晶片成為公司史上最快達成10億美元銷售額里程碑的產品，並且預估資料中心GPU業務的第四季營收將達4億美元，明年更是有望突破20億美元。

執行長蘇姿丰（Lisa Su）在財報電話會議上指出，基於公司EPYC CPU產品組合的實力，以及MI300加速器出貨量的增加，公司的資料中心業務正處於顯著成長的正軌，將支援超大規模、企業和AI客戶的多種部署。超微也在公布財報後表示，已有多家大型雲端服務商承諾，將部署MI300晶片產品。

超微周二收漲2.41％，股價來到每股98.50美元，財測出爐後，該公司盤後股價跳水，跌幅一度接近5％，但其對於AI晶片銷售的樂觀看法轉移了市場對於財測不佳的關注，逐漸抹去跌幅，截至本篇截稿為止，盤後下跌0.61％。