《金融》保險業前3季獲利終結衰退 產險業淨值近16月高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布保險業獲利及匯兌損益最新統計，受惠產險業獲利重返正軌、揮別防疫雙險風暴，配合壽險業獲利衰退收斂，使2023年前三季保險業稅前淨利1871億元、持平去年同期，終止衰退態勢。同時，產險業淨值連7月增加，回升至近16月高點。

金管會統計，新台幣匯率前三季重貶達4.83％，使壽險業出現6588億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損4931億元、換匯成本達2591億元，配合收回外匯準備金127億元回沖下，整體雖仍處淨匯損，但金額收斂至807億元。

其中，新台幣匯率9月續貶值1.28％，壽險業出現1735億元匯兌收益，僅月減26億元，即使避險工具虧損1315億元、換匯成本300億元，分別月增67億元及15億元，加計提列4億元外匯準備金後，單月淨匯兌收益116億元、月增達59億元。

累計前三季壽險業稅前淨利1747億元，年減達1228億元或41.3％，但衰退幅度較前8月43.5％持續收斂。產險業稅前淨利124億元，較去年同期虧損1104億元大增達1228億元。合計前三季保險業稅前淨利1871億元、持平去年同期，終結衰退態勢。

壽險業截至9月底淨值1兆9646億元，雖月減1247億元或5.97％、降至近4月低，仍年增達1億1361億元或1.37倍。產險業9月底淨值1220億元，月增11億元或0.91％、年增達452億元或58.9％，連7月回升、創近16月高點。