《產業分析》日本挾2優勢拚重返榮景 3大半導體基地現雛型

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【時報記者林資傑台北報導】近年來地緣政治紛擾不斷，使各地亟欲發展在地半導體供應鏈，以穩固產業供貨穩定性。市場研調機構TrendForce指出，日本挾上游設備及原物料優勢，企圖掌握重新洗牌契機重返榮景，依據地域性盤點，認為未來可能在九州、東北地區、北海道形成三大半導體基地。

台灣目前為全球晶圓代工重鎮，在2023年第二季全球前十大業者中，台灣業者營收合計市占率高達65％，龍頭台積電(2330)更高達56％，凸顯在全球的關鍵地位，更促使各區域基於各項考量，都希望半導體產業在所屬區域落地生根。

TrendForce指出，各地除了拉攏技術龍頭企業設廠外，自主研發也是另外一個選項。日本也企圖掌握此次重新洗牌機會，欲抓回日本半導體業失去的40年。根據地域性盤點，認為未來可能在九州、東北地區、北海道形成三大半導體基地。

首先，近期因台積電興建JASM熊本廠帶動討論熱度最高的九州，TrendForce指出，當地在台積電進駐前已有索尼（SONY）的半導體工廠，且矽晶圓大廠SUMCO的主要工廠亦已在此發展數年，加上其他不計其數的中小型半導體相關企業，堪稱「矽島九州」。

而台積電JASM熊本廠預計2024年完工，屆時將成為九州地區最先進的半導體工廠，製程涵蓋12、16、22、28奈米，甚至規畫未來二期將朝6奈米先進製程邁進。同時，也不排除在鄰近地區興建CoWoS先進封裝廠。

TrendForce認為，由於台積電JASM熊本廠緊鄰索尼CMOS影像感測器（CIS）工廠，且索尼亦是JASM投資方之一，雙方未來在半導體製造或封測技術的合作均將更緊密，目前規畫包括車用微控制器（MCU）與CIS，都是初期主要生產產品。

其次，若日本為全球半導體原物料生產中心，則東北地區就是心臟。TrendForce指出，包括仙台及福島相近周邊，除有瑞薩（Renesas）米澤廠，矽晶圓大廠SUMCO和信越（Shin-Etsu）亦有設廠，且日本東北大學為知名半導體材料學府，人才較其他地區更充沛。

而晶圓代工廠力積電(6770)10月31日宣布簽署合作備忘錄，選定宮城縣為合資公司JSMC首座12吋晶圓廠預定廠址，初期將以40奈米為主要製程，後續亦有規畫持續轉進至更先進製程，主要產品將以車用電子為主，讓東北地區的半導體發展更為重要。

最後，企圖直攻2奈米製程的日本企業Rapidus，意外將工廠設立於北海道，成為日本半導體發展第三基地。據日本政府規畫，將有機會吸引上游設備及原物料供應商前往設廠，帶動附近地區形成半導體聚落，且工廠鄰近千歲空港，更方便未來半導體人才流動及進出。

TrendForce調查，日本近年對半導體發展投注相當大心力，經濟產業省也與民間企業有多方合作。目前Rapidus工廠正在興建中，預計2024年完工、2027年量產。因技術主要自IBM轉進，研發人員正在美國合作開發技術，盼讓日本一舉擁有最先進半導體製造技術。

TrendForce認為，配合現今匯率政策，更有利於日本工廠興建投資及未來出口，但最大隱憂則是半導體人才不足。由於產官學均對半導體人才育成提供優渥補貼方案，加上日本較嚴謹與細心的民族性，相當適合半導體產業發展，帶動日本半導體重返榮景。