《台北股市》台股險守萬六 金管會：基本面尚稱穩健

以Line分享

分享至臉書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】台股加權指數10月31日開高走低，終場以16001.27點險守「萬六」關卡，10月合計挫跌352.47點、月線連3黑。金管會對此表示，台股今年以來漲幅僅次於日本、表現優於多數亞股，目前上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

證期局表示，美股四大指數10月30日漲跌互見，亞股10月31日跌多漲少，台股加權指數下跌148.41點、收於16001.27點，跌幅0.92％，成交量2661.22億元。同天日本股市上漲0.13％，新加坡下跌0.26％、上海下跌0.34％、韓國下跌1.56％、港股下跌1.86％。

據證期局統計，今年截至10月30日止，台股加權指數上漲達14.23％，僅低於日本的17.64％，優於韓國上漲3.32％，以及上海下跌2.19％、新加坡下跌5.75％、深圳下跌9.88％、香港下跌12.01％，台股漲幅僅次於日本，表現優於多數亞股。

證期局指出，台股截至9月底本益比約17.79倍，現金殖利率達3.71％、加計股票股利為3.81％。國內上市櫃今年前三季累計營收約28.1兆元，雖年減10.9％，仍創同期第三高。外資今年至10月底合計賣超台股1276.93億元，台股成交量約2769億元、年增11.32％。

金管會指出，截至10月30日，台股信用交易整戶擔保維持率為168.06％，較22日的167.44％略升，仍在合理範圍內、遠高於追繳門檻130％。目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。