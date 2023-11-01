斷交以色列第一槍 這國批以出兵加薩危害人類罪

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【中時新聞網 吳映璠】南美洲國家玻利維亞昨（31）日宣布與以色列斷交，痛批以色列進軍加薩走廊的行為是危害人類罪，成為以色列與哈瑪斯10月爆發衝突以來，全球第一個宣布與以色列斷交的國家。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）報導，玻利維亞外交部副部長馬馬尼（Freddy Mamani）昨日在記者會上宣布：「不接受且譴責以色列軍隊在加薩的侵略及不成比例的進攻，玻利維亞決定與以色列斷交。」

馬馬尼表示玻利維亞呼籲停火，並終止避免水、食物及其他民生必需品進入的封鎖。

玻利維亞臨時外交部長普拉達（Maria Nela Prada）表示，是針對加斯薩走廊巴勒斯坦人民所犯下的「危害人類罪」而召開這場記者會。

她說：「我們要求立即終止對加薩的攻擊，這場攻擊奪走數千平民性命，釀成巴勒斯坦人流離失所。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）先前就在X發文，敦促政府與以色列斷交，甚至要求政府將以色列列為「恐怖主義國家」，並依種族滅絕及戰爭罪等罪名將以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及「同謀」告上國際刑事法庭。

2009年玻利維亞就曾因以色列出兵加薩與以色列斷交，不過雙方在2020年恢復邦交。

文章來源：Bolivia severs diplomatic ties with Israel, citing 'crimes against humanity'

文章來源：Bolivia becomes first country to sever ties with Israel over war with Hamas