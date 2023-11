斷交以色列第一槍 這國批以出兵加薩危害人類罪

【中時新聞網 吳映璠】南美洲國家玻利維亞昨(31)日宣布與以色列斷交,痛批以色列進軍加薩走廊的行為是危害人類罪,成為以色列與哈瑪斯10月爆發衝突以來,全球第一個宣布與以色列斷交的國家。

綜合路透社、英國《衛報》(The Guardian)報導,玻利維亞外交部副部長馬馬尼(Freddy Mamani)昨日在記者會上宣布:「不接受且譴責以色列軍隊在加薩的侵略及不成比例的進攻,玻利維亞決定與以色列斷交。」

馬馬尼表示玻利維亞呼籲停火,並終止避免水、食物及其他民生必需品進入的封鎖。

玻利維亞臨時外交部長普拉達(Maria Nela Prada)表示,是針對加斯薩走廊巴勒斯坦人民所犯下的「危害人類罪」而召開這場記者會。

她說:「我們要求立即終止對加薩的攻擊,這場攻擊奪走數千平民性命,釀成巴勒斯坦人流離失所。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯(Evo Morales)先前就在X發文,敦促政府與以色列斷交,甚至要求政府將以色列列為「恐怖主義國家」,並依種族滅絕及戰爭罪等罪名將以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)及「同謀」告上國際刑事法庭。

2009年玻利維亞就曾因以色列出兵加薩與以色列斷交,不過雙方在2020年恢復邦交。

文章來源:Bolivia severs diplomatic ties with Israel, citing 'crimes against humanity'

文章來源:Bolivia becomes first country to sever ties with Israel over war with Hamas