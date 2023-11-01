前往主要內容
工商時報LOGO

以巴衝突正熾 美國務卿再訪以色列和中東諸國

  • 中央社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國國務院發言人米勒表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）11月3日將展開中東新行程。與此同時，以色列回應巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）10月7日發動突襲的戰爭正在加劇。

米勒（Matthew Miller）周二（10/31）告訴記者：「國務卿布林肯11月3日將前往以色列與政府官員會面，之後再前往中東數個地方。」

以色列媒體先前已引述以色列官員說法報導這次訪問的消息。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列，布林肯幾天後前往以色列表達美國支持並協調因應變局，他接著訪問約旦、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和埃及。

法新社報導，美國是以色列最大支持者，提供大量軍援，總統拜登已要求國會通過對以色列和烏克蘭追加經費援助。

根據以色列官員說法，哈瑪斯武裝分子10月7日跨界攻擊以色列造成1400多人死亡，並擄走230多人當人質，包括若干美國人。

加薩（Gaza）衛生部指出，以色列報復性空襲造成8500多人喪命，在中東地區和世界各地引發眾怒。

路透社報導，巴勒斯坦衛生官員稍早表示，以色列今天空襲加薩北部難民營，至少有50名巴勒斯坦人死亡，以色列地面部隊則在廣大的地下隧道與哈瑪斯槍手戰鬥。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 入不敷出加劇 壽險現金告急

  2. 輝達、特斯拉股價狂洩「它」害的 陸行之：連台積電都跳腳

  3. AI股大逃殺 廣達、緯穎超慘 這檔PCB攻頂追價仍逾15萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。