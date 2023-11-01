以巴衝突正熾 美國務卿再訪以色列和中東諸國

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國國務院發言人米勒表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）11月3日將展開中東新行程。與此同時，以色列回應巴勒斯坦哈瑪斯集團（Hamas）10月7日發動突襲的戰爭正在加劇。

米勒（Matthew Miller）周二（10/31）告訴記者：「國務卿布林肯11月3日將前往以色列與政府官員會面，之後再前往中東數個地方。」

以色列媒體先前已引述以色列官員說法報導這次訪問的消息。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列，布林肯幾天後前往以色列表達美國支持並協調因應變局，他接著訪問約旦、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和埃及。

法新社報導，美國是以色列最大支持者，提供大量軍援，總統拜登已要求國會通過對以色列和烏克蘭追加經費援助。

根據以色列官員說法，哈瑪斯武裝分子10月7日跨界攻擊以色列造成1400多人死亡，並擄走230多人當人質，包括若干美國人。

加薩（Gaza）衛生部指出，以色列報復性空襲造成8500多人喪命，在中東地區和世界各地引發眾怒。

路透社報導，巴勒斯坦衛生官員稍早表示，以色列今天空襲加薩北部難民營，至少有50名巴勒斯坦人死亡，以色列地面部隊則在廣大的地下隧道與哈瑪斯槍手戰鬥。