華新科飆漲 觀光類股擁題材 台股早盤開高

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台股1日早盤開高，盤中高點來到16,099點，目前指數暫報16,060點，上漲59點，權王台積電（2330）股價上漲2元，來到531元，華新科（2492）大漲逾7％，帶動MLCC族群普遍走揚，電子零組件成盤面吸金焦點。

關注美股表現，道瓊工業指數上漲123點，或0.37％，收在33,052點；標普500指數上漲26點，或0.64％，收在4,193點；Nasdaq指數上漲61點，或0.48％，收在12,851點；費半指數上漲30點，或0.96％，收在3,215點。

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。由於公佈包含10月經濟諮詢委員會消費者信心、第三季勞動力成本、FHFA房價指數等，均高於預期，造成市場認為FED將維持高利率更長時間，推升各年期美債殖利率全面反彈，壓抑美股主要指數早盤開低。所幸，隨後低接買盤陸續湧入，加上白宮新聞秘書表示，「拜習會」確定將於APEC峰會期間舉行，也令市場對雙方關係改善帶來正面期待。

統一投顧表示，聯準會利率會議結果即將出爐，導致市場觀望情緒濃厚。華爾街日報報導，美國最新的出口禁令恐提前生效，可能將使Nvidia 被迫向中國客戶取消明年50 億美元的AI 晶片訂單。分析台股後市，首要關注FOMC會議，美國第三季GDP 4.9％，表現亮眼，但高利率對經濟衝擊的置後性令市場擔憂，導致美股10月跌勢創近五年最差，反應市場擔憂經濟從不衰退或軟著陸，往衰退方向邁進。

而近期核心通膨數據持續回落，預期FED將維持利率不變；另將關注政策聲明和鮑威爾的言論有沒有淡化進一步升息的想法。台股挑戰收復5 日線失利，尾盤賣壓加重，雖然力守16,000點心理關卡，但均線呈空頭走勢偏弱，考驗政策護盤力道決心，觀察是否能在5 月17 缺口下緣15,900附近尋求短線支撐。