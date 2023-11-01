陳揆稱核電是綠電 王美花：RE100明確未納入

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陳揆昨（31）日在立法院院會質詢時明確認同「核電是綠電」，經濟部長王美花1日表示，對台灣出口導向的產業來說，現在就面臨RE100的要求，RE100目前很明確沒有納入核電，同時蘋果公司也明確表達核電並非綠電範圍，所以目前多數企業並沒有把核電當作綠電。

王美花1日出席立法院經濟委員會，在會前被問到行政院長陳建仁昨天面對立委詢問「核電是否為綠電」時回應「核電是綠電」的議題，她說，核電的定義各國都不同，除了歐盟之外在討論綠色融資當中要不要納入核電，經過很激烈討論後納入，主要是針對綠色融資部分。

王美花指出，對台灣企業來說，因為大都是出口導向的產業，現在就面臨RE100的要求，另外還有供應鏈對綠電的要求，因此RE100目前很明確沒有納入核電，同時蘋果公司也明確表達核電並非綠電範疇之內，所以多數當中，並沒有把核電當作綠電；至於陳院長提出的核電是綠電是在歐盟在講綠色融資的情況下，這是歐盟曾經有過這樣的決議。

核融合技術部分，王美花分析，台灣使用核電最大的困難是安全的問題有二個，包括台灣位處地震帶以及核廢料無法處理，因為核融合的技術不會有核廢料，未來綠能的技術是保持開放的態度。但強調台灣綠電目前沒有包含核電。

另外，針對外界批評台電的離岸風機妥善率低，王美花強調，環境調教花的時間比較長，台電運維團隊都在持續改善當中，按照契約中的規定，妥適率為85％以下會來處罰，這部份都會按照規定來，因此妥適率會逐步提高，併網之後初期結果，後續台電會越來越順。