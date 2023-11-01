特斯拉Model Y連八個月拿純電銷售冠軍 後輪驅動版今起登台

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純電休旅車款Tesla Model Y持續在台熱銷，特斯拉（TESLA）今宣布，台灣官方網站即日起開放訂購「Model Y 後輪驅動」版本車型，標準售價自179.99萬元起，提供車主更多元選擇。

特斯拉表示，純電休旅車款Tesla Model Y持續在台熱銷，已連續八個月蟬連台灣電動車市場銷售冠軍，至今已累計破萬名台灣車主。即日起消費者可於TESLA官方網站客製化Model Y後輪驅動，包括外觀車色、內裝風格，與選配自動輔助駕駛科技。

特斯拉進一步說明，Model Y後輪驅動續航里程達438公里（WLTP 標準），0～100 km／h 加速最快可達6.9秒，搭配使用TESLA全台將近500 座的超級充電網絡，15分鐘即可補充最高多達261公里續航力，與所有 Model Y車型相同，Model Y後輪驅動具備超過2,100公升儲物空間與可一鍵傾倒的後排座椅，提供所有個人與家庭最強大的實用性，滿足所有用車情境與生活風格。

搭載五人座配置的Model Y後輪驅動同樣配備標誌性的全景玻璃車頂，且能有效阻隔紅外線和紫外線進入車內。15吋中央觸控螢幕整合所有資訊與功能，劇院模式搭配多達14組揚聲器與沉浸式音效。

專為安全設計的Model Y擁有低重心的堅固車體結構與大型撞擊緩衝區，提供駕駛與乘客全方位的安全保護，並榮獲美國公路安全保險協會（IIHS）、歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）與澳洲新車安全評鑑協會（ANCAP）等國際權威機構最高安全評級。特斯拉亦持續透過頻繁的 OTA 線上軟體更新提供車主與時俱進的全新功能，同時提升車輛娛樂性、舒適度與安全性。