《美股掃瞄》美股三大指數收高 月線連3黑

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二美股主要指數全面收高，投資人靜待聯準會發布最新的利率決議，並消化有好有壞的業績報告。華爾街三大指數連續第3個月收黑。標普500指數10月下跌2.2%，道瓊指數跌1.4%，為2020年初疫情重創市場以來，兩大指數月線持續最長的跌勢。那斯達克指數月線收跌2.8%，為2022年6月以來首度重現連跌3個月的低迷走勢。

聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期該美國央行周三將宣布維持基準利率不變，投資人將密切關注央行會議聲明和聯準會主席鮑爾的發言，以尋找未來政策走向的線索。

市場對聯準會將按兵不動抱持樂觀看法，但令人失望的業績報告和中東地緣政治緊張局勢，仍給市場帶來壓力，使大盤漲幅受抑。

以色列軍方空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，並宣布成功擊殺哈瑪斯對以色列發動攻擊的主要指揮官。

周二收盤，道瓊指數漲123.91點或0.38%，報33,052.87點。標普500指數漲26.98點或0.65%，報4,193.80點。那斯達克指數漲61.76點或0.48%，報12,851.24點。費城半導體指數上漲30.71點或0.96%，報3,215.89點。

標普500指數11大類股全漲，房地產股漲2.04%，漲幅最大；其次為金融類股漲1.09%。通訊服務類股漲0.18%，漲幅最小。

重磅科技股有漲有跌，蘋果漲0.28%，微軟漲0.24%，亞馬遜漲0.29%，Alphabet跌0.31%。輝達（Nvidia）傳因美國新禁令而放棄50億美元的中國訂單，股價下挫0.93%。

台股ADR方面，台積電漲0.29%，聯電漲0.71%，日月光漲1.22%，中華電信跌0.72%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫1.69%。

根據LSEG，目前已有279檔標普500指數成分股公布季報，其中超過78%的業績超出分析師預期。現在分析師預期標普500指數成分股第三季整體獲利將較去年同期成長4.9%，較月初的預測樂觀許多。

除了季報和聯準會決議之外，投資人還將關注周五發布的美國10月非農就業報告，以及公債市場的反應。

周二紐約證交所上漲與下跌股數比為2.31：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.69:1。

標普500指數成分股有1檔觸及52周新高、15檔創新低。那斯達克指數有16檔成分股觸及52周新高、262檔創新低。

美國交易所成交量總計為106.7億股，過去20個日均量為106.4億股。