《美股》分析：央行、財部恐壓垮股票；企業2因素前景黯淡

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）資深全球市場策略師Sameer Samana表示，美國10年期公債殖利率在今天大部分時間僅略為上升，一些投資人趁著近來這一波股市下挫想進場撿便宜。最近的拋售使高估的股票回到合宜的價位，這樣的看法鼓勵一些投資人進場。

不過Samana提醒即將到來的事件可能給債券和股票走勢帶來巨大的影響。聯準會周三將發布最新的貨幣政策決議，還有美國財政部也將在周三公布融資計畫。一些分析師認為財政部可能會在第四季擴大公債標售規模，為不斷膨脹的預算赤字提供資金。Samana表示，這將導致利率進一步上揚，並給股票帶來打擊。

●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，今天美股反彈，因為投資人越來越相信聯準會今年更有可能不再升息。但他也提到業績報告喜憂參半，以及企業對未來幾季的前景表達擔憂，因為能源價格正在上漲，且似乎看不到盡頭的以巴戰爭和俄烏戰爭帶來的不確定性持續升高。

●摩根大通全球市場首席策略師Marko Kolanovic表示，華爾街分析師對美國企業明年（2024年）每股盈餘平均成長12%的預測，與金融環境緊縮和地緣政治緊張局勢加劇所帶來的風險脫節。他認為美國企業未來數季將面臨需求下滑、定價能力減弱和消費者儲蓄下降等挑戰。