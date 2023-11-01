《商情》期金回落；期棉連3跌；BDI續挫近3%；期膠跌逾2周新低

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時報-商情早報

1.美元走強，周二紐約期金回落。

2.LME:10/31期銅收8110.50美元/公噸，跌30.00美元。

3.NYMEX:12月輕質原油跌1.29美元，每桶為81.02美元。

4.西德州原油下跌1.39美元，每桶為81.64美元。

5.10/31BDI運費指數為1459.00。

6.SICOM:天然橡膠12月期貨RSS3下跌2.20美分。

7.NYCE:12月棉花跌1.69美分，每磅為81.22美分。

8.CBOT:12月黃豆粉漲4.50美元，每公噸為431.00美元。

9.10/31TRJ-CRB上漲0.39，為281.15。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸121.55美元，漲2.58美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周二紐約期金回落；受累於美元上漲，削弱以美元計價的黃金吸引力，令金價跌近1%，但在以巴衝突之下，避險資金湧入，黃金10月表現仍創下3月以來最佳，然而，投資人將靜待本周美國聯準會(Fed)會議與10月份非農就業報告；終場收盤報價，12月黃金跌11.30美元，報每盎司1994.30美元；12月白銀跌0.45美元；1月白金漲5.00美元；12月鈀金跌12.20美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國工業活動放緩，期銅跌近0.4%；因最大消費國中國，公佈製造業數據放緩，數據顯示，10月中國製造業意外萎縮，凸顯了北京當局在年底和2024年企圖重振經濟增長時所面臨的艱巨困境，加上美元走強，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周二指標期銅下跌30美元；期錫下跌935美元；期鎳下跌359美元；期鋅下跌36美元；期鋁下跌15美元；期鉛下跌36.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料產量增加，周二國際原油期貨續跌；中東供油中斷的擔憂減少，以及石油輸出國組織OPEC 10月份的原油日產量增加了18萬桶，且美國能源信息署(EIA)表示，8月份美國原油日產量為1,305萬桶，創新的單月紀錄，打壓油價進一步回跌，其中美國NYMEX-12月輕質原油期貨跌1.29美元，報81.02美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨跌0.04美元，報87.41美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨運量不振，周二BDI指數續挫近3%；由於澳大利亞的貨運量在一周內大幅下降了42%，且太平洋區煤炭貨運量的增長，未能抵消澳大利亞的貨運量，促使海岬型與巴拿馬型船運價持續減少，令終場波羅的海乾散貨BDI指數續挫近3%；其中最新報價BDI指數下跌43點，收1459點，跌幅2.9%；BCI指數下跌71點，收2020點，跌幅3.4%；BPI指數下跌41點，收作1534點，跌幅2.6%；BSI指數下跌24點，收作1135點，跌幅2.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟數據下滑，周二大阪期膠跌逾2周新低；數據顯示，中國10月製造業採購經理指數(PMI)為49.5，再次下滑至萎縮區間，除了令該國經濟復甦蒙上了一層陰影，亦拖累主要貿易夥伴日本，加上歐美油價持續收黑，令終場大阪期膠價跌逾2周以來新低；其中大阪交易所OSE橡膠4月期貨跌0.4%，報每公斤255.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠12月期貨跌0.4%，報每公斤144.40美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨跌0.2%，收於每噸14175元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨下跌，由於需求疲軟以及南半球供應擔憂減弱，近來俄羅斯廉價的穀物大量出口壓低了價格，而中國則搶購穀物進口，主導了小麥市場，而大豆期貨則因巴西惡劣天氣而走高，分析師表示，巴西北部炎熱乾旱的天氣和南部的大雨幫助支撐了大豆期貨，玉米期貨小幅走高，終場12月小麥跌9.75美分，12月玉米漲0.5美分，11月大豆漲4.25美分，12月黃豆油跌0.97美分，10月黃豆粉漲4.5美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-周二ICE棉花期貨連3跌；受累於中國經濟的擔憂，導致出口需求疲軟，加上美元走強，削弱以美元計價的棉花吸引力，令期棉跌逾2%；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.04%，報每磅81.22美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌1.28%，收報每公噸15835元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激措施，新交所鐵礦石漲逾2%；因最大鋼鐵消費國中國，北京當局持續推出更多支持刺激政策措施，提振市場前景樂觀情緒，帶動需求明顯提升，加上，儘管鋼廠利潤率持續萎縮，但減產幅度卻低於預期，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格續揚。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.7%，報每噸111.77美元；62%鐵礦石近月漲2.17%，報每噸121.55美元。(呂方維整理)(商品行情網)