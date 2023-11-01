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Apple新電腦搭載M3晶片

宏碁推新規格搶雙11商機

  • 中國時報
Apple新一代M3晶片的MacBook Pro。M3晶片的14吋售價5萬4900元起，M3 Pro晶片的14吋6萬9900元起，M3 Max晶片的14吋售價10萬5900元起。圖／Apple提供
Apple新一代M3晶片的MacBook Pro。M3晶片的14吋售價5萬4900元起，M3 Pro晶片的14吋6萬9900元起，M3 Max晶片的14吋售價10萬5900元起。圖／Apple提供

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除了手機，筆電和桌機也不斷推陳出新，Apple選在萬聖節發布搭載台積電3奈米製程技術製造的個人電腦晶片M3系列新品，包括MacBook Pro和iMac；宏碁Acer則推電競筆電Predator Helios Neo 16搶攻雙11購機潮。

【中國時報 古明弘】新款MacBook Pro系列，搭載全新M3系列晶片：M3、M3 Pro與M3 Max，最頂規價格破10萬。除了M3只有14吋，其他2款有14和16吋兩種尺寸，所有MacBook Pro機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，並有內建1080p相機、沉浸式六揚聲器音響系統，以及多樣的連接功能選項，該系列機型電池續航力最長可達22小時。

全新搭載M3晶片的24吋iMac，超薄機身設計帶來速度最高可達兩倍的效能，並搭配4.5K Retina顯示器。

PC、筆電大廠宏碁趁雙11購物節熱潮，主打電競筆電Predator Helios Neo 16(PHN16-71-781X)，第13代Intel Core i7 HX處理器加上RTX4070獨立顯卡，還可擴充雙DDR5及雙SSD，建議售價6萬6900元，各大電商通路雙11均有優惠價。

Apple搭載M3晶片的新款iMac有7種顏色可選擇。圖／Apple提供
Apple搭載M3晶片的新款iMac有7種顏色可選擇。圖／Apple提供
宏碁的電競筆電Predator Helios Neo 16，i7新規格是雙11主打商品。圖／Acer提供
宏碁的電競筆電Predator Helios Neo 16，i7新規格是雙11主打商品。圖／Acer提供

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