埃及發現3500年前古墓 罕見完整《亡靈書》出土

【中時新聞網 栗筱雯】埃及考古學家近期在尼羅河谷地發現一處3500年前的古墓,內有一捲保存狀態良好的《亡靈書》,十分少見。

綜合美國《新聞週刊》、科技新聞網站「生活科學」(Live Science)報導,埃及旅遊文物部10月15日公布,中部敏亞省(al-Minya)尼羅河谷地古城Tuna al-Gebel一處自2017年起展開挖掘作業的考古地點,去年發現8月一處古墓地,內有木乃伊。

墓地年代可溯及「新王國時期」(New Kingdom,西元前1550年至西元前1070年),用於埋葬高級官員與祭司。

出土文物包括一件13至15公尺長的紙莎草製紙捲軸《亡靈書》(Book of the Dead,或譯死者之書),內容完整且保存良好,非常珍貴。這是埃及古賴法(Al-Ghuraifa)地區首度發現完整的《亡靈書》。

《亡靈書》是古埃及人用來幫助死者前往來世的喪葬文書現代名稱,也稱《通往光明之書》,包含各式咒語,例如死後如何維持靈魂與內在不滅、來世遇到惡魔、神靈、動物時如何自我保護,有如死後世界行動指南。

《亡靈書》內容根據死者身分、家屬花費的金額而有所不同,會以死者命名,每一卷均為獨一無二。美國埃及研究中心(ARCE)指,《亡靈書》能讓研究人員深入了解古埃及的宗教與來世信仰。

古埃及人會把《亡靈書》或內容節錄的副本埋在死者身旁,但後世在死者原本的墓穴找到《亡靈書》則屬罕見。埃及旅遊文物部考古團隊並未公布這捲《亡靈書》任何內容,亦未公開其外觀,可望日後於大埃及博物館(Grand Egyptian Museum)展出。

埃及古物最高委員會(The Supreme Council of Antiquities)表示,這處墓地是重要的考古發現。除了《亡靈書》,本次出土文物包括多具木乃伊的石棺與木棺、保存木乃伊內臟的罐子、逾2.5萬個陪葬雕像、木製與石製護身符、大量器皿。

木棺雕刻清晰可辨,有助辨認死者身分,包括一名高階祭司之女、阿蒙(Amun)神廟的一名歌手。Tuna al-Gebel古城與古埃及神祇傑胡蒂(Djehuti)有關,相傳他發明了文字,也是太陽神的代表,前述彩色木棺內女子的父親就是負責祭祀傑胡蒂的高階祭司。

