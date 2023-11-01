定期定額增額十強 台股基金通包 這檔排第一

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台股盤勢變化快速，讓今年來定期定額扣款金額上升，9月投信基金定期定額扣款金額共40.52億，與去年底相比，增幅達到8.92％。主要動力來自台股基金，9月定期定額扣款金額24.46億，今年來增幅高達28.33％。

今年來定期定額扣款金額增加最多的10檔基金，清一色為台股基金。最受長線投資人青睞的前5名中，甚至有4檔皆為統一投信基金，包括統一黑馬、奔騰、全天候及中小基金，另一檔為排名第二的安聯台灣科技基金。不過躋身前十的還有統一台灣動力基金，使統一投信囊括榜上半數基金。統一投信9月定期定額扣款金額也上升至8.04億，今年來增幅達到38.62％，定期定額增量穩居市場第一第一。另外，國泰台灣高股息、國泰中小成長、野村e科技也是定期定額投資人偏愛的台股基金。

統一中小基金經理人陳之硯表示，美國10年期公債殖利率居高不下，使近期台股受到資金回流美國影響，一度跌破萬六。雖然美元指數近日出現轉弱跡象，但台股外資期貨空單仍偏高，預期台股短線將跟隨美股持續震盪。度過整理期後，台股年底表現仍然可期，且行情有望持續至明年第1季。

陳之硯表示，陸續公布的財報顯示，產業庫存調整已到最後階段，營運最壞情況已過，台股企業獲利預計於第4季開始恢復成長。台灣景氣目前也已逐步回升，明年將持續復甦。基本面偏向樂觀，為台股後市表現帶來利多。產業方面，看好受惠AI需求的IP設計、ASIC晶片和伺服器族群。