Arm科技論壇 台北首場開跑

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2023年Arm（安謀）擴大舉辦2023年科技論壇，延續The Future is Built on Arm主題，集結Arm國內外技術專家齊聚，並邀集產業領袖、生態系夥伴共襄盛舉。共吸引超過 2,600名來自半導體業界的從業人員參與，創歷來最高紀錄，就次世代運算技術之發展與全面的解決方案進行廣泛交流。

Arm 台灣總裁曾志光指出，Arm 廣大強健的全球生態系，支援各個產業落實 AI 應用，持續為消費者打造最佳的產品與使用者體驗。緊接著由 Arm 終端產品事業部產品管理副總經理 James McNiven，闡述在 AI 時代來臨之際，如何在 Arm 平台上，持續打造業界領先的效能與軟體支援，以因應不斷增加的挑戰，並滿足未來的運算所需，為改變人類生活創造全新的機會。

此外，Arm科技論壇也探討AI於邊緣運算的運用。包含包括 iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉、聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君，與 Arm 台灣總裁曾志光，將分別從 AI 技術發展趨勢、在智慧手機與 AIoT 的運用，以及 AI 帶動的半導體產業發展與生態系合作，進行意見交流。

科技論壇上也將針對四大應用領域－車用、物聯網、運算基礎設施、終端產品，由生態系夥伴做技術分享，包含台積電、益華電腦（Cadence）、恩智浦（NXP）、瑞薩電子（Renesas）、意法半導體（STMicroelectronics）等公司。