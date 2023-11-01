《金融》富達點選亞洲四大投資主題 2大市場2類債券

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【時報記者任珮云台北報導】全球經濟遭受接踵而至的衝擊，亞洲金融市場徘徊在韌性與脆弱之間。面對美元利率可能處於較高水準更長時間，投資人正尋找能駕馭長期不確定性的投資契機。富達國際點選亞洲四大投資主題，為持續轉變之全球金融市場的亮點。1.印度經濟快速增長。2.日本企業轉型現競爭優勢。3.亞洲非投資等級美元債市多元且活躍。4.亞洲投資等級債展韌性。

首先，在印度方面，富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin指出：與許多新興經濟體相比，印度仍處於早期發展階段，人均GDP由1980年至今雖已提升十倍至約2,00美元，僅接近中國2006年至2007年間人均GDP。印度於汽車、電子產品、房貸和信用卡等商品及服務滲透率，依然遠低於大部分新興市場，擁有潛在長線增長契機。隨著印度人均收入提升，預期相關需求將呈S型曲線上升，加大槓桿消費將使個別領域銷售高速增長。

部分投資人擔憂印度市場評價相對亞洲其他市場和新興市場高，但這也反映在持續相對較高的股東權益報酬率(ROE)。印度指數涵蓋不少高品質企業，並以可提供較高股東權益報酬率的私營企業為主，異於其他公營企業占比較高的新興市場，這因素進一步推升印度市場評價。

其次，日本企業轉型現競爭優勢。日本自2012年推出「安倍經濟學」以來，經濟整體產出、資本支出和薪酬等平穩增長，目前日本企業獲利增長更高於所有已發展國家。雖然日圓疲弱為其表現相對優異的因素之一，但商業改革及削減成本成效亦不容忽視。市場對更複雜、更昂貴的人工智慧半導體需求不斷增加，有利日本半導體設備製造商前景。預期2030年全球半導體產業規模將達1兆美元，約目前兩倍。日本政府目標2030年將國內半導體市場規模擴大兩倍，並提供預算振興半導體產業和吸引外資。日本半導體和工廠自動化相關產業具強勁增長動力，中長線存在具吸引力的投資機會。

第三是亞洲非投資等級美元債。規模達1500億美元的亞洲非投資等級債券市場，過去十年不斷發展，至今無論在地域或產業的債券選擇也更多元。獲納入指數和墮落天使(Fallen Angels)企業加入，意味潛在評級提升有望為亞洲非投資等級債投資人提供可觀回報。從評級角度，摩根大通亞洲非投資等級債券指數(JACI non-IG index)平均級別達BB級，品質優於大部分投資人印象。

產業方面，富達觀察到包括銀行債和非銀行債的金融業債券契機，由於區內不少金融業為國營企業，加上金融業監管法規，使區內金融業債券具合理品質；同時看好屬公用事業、受惠當地強勁融資管道的印度再生能源債。」

最後是，亞洲投資等級債。朱蕾表示，亞洲投資等級債不僅有助投資人維持整體投資組合穩定性，在其他資產類別面臨困難時更具上升潛力，且目前亞洲債市評價相對具吸引力。根據摩根大通亞洲投資等級債券指數(JACI IG index)，亞洲投資等級債評價逾160個基點，平均評級為A-，存續期約5年，可緩衝美國利率上升和利差擴大可能性，並有能力承受債市進一步下行。