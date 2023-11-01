台股第2檔月配高股息 00934掛牌10分鐘爆量大漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】台股第2檔月配高股息ETF中信成長高股息(00934)今天掛牌上市，剛好遇上今天台股早盤反彈，00934開盤交易10分鐘就爆出3萬張大量，一度來到15.25元、上漲1.66%。

台股高股息ETF之中，首檔訴求月配息的復華台灣科技優息(00929)，掛牌以來掀起旋風，受益人數與規模同步飆升。本月有2檔月配高股息ETF上市， 除了00934今天掛牌，還有台新臺灣永續高息中小型(00936)將於下周三掛牌上市。

00934成分股有50檔，1年調整2次，最特別的是，2次調整成分股採取的因子權重不同，在4月除權息旺季來臨前，加重股息因子以獲取高殖利率；在9月除權息季結束後，則加重成長因子，賺取資本利得。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，00934具備高股息與高成長的「雙高」特性，可視為升級版的台股高股息ETF，透過股息與成長精準卡位，自動轉換股息及成長，以達到一年四季皆適合投資之標的。

張圭慧說明，指數成分股篩選規則，從第一步「選股池」，由台灣上市上櫃股票進行挑選，不限單一產業，且不限單一主題，換股彈性較大，到第二步篩選流動性、第三步檢核EPS、殖利率、現金股利發放率等，再到最後淡旺季調整與排序及權重加權篩選出50檔成分股。投資人不用再坐等每年配息旺季，除息淡季也能轉攻台股資本利得。

ETF成為投資顯學，雖然台股量縮修正，但ETF總受益人連續13周創高，截至上月27日已逼近600萬人大關，今年來增加162萬多人，當中15檔高股息ETF就包辦約140萬人。台股ETF總規模今年來大增逾3900億元、達1.26兆元，光是高股息ETF規模就增加3356億元，無論受益人數或資產規模的成長，高股息ETF都是獨佔鰲頭。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。