受惠美股全數收高 台指期早盤開紅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠美股四大指數全數收紅，台股邁入11月的第一天開紅，台積電則維持平盤以上震盪；台指期上漲39點，盤中暫報16,036點，成交口數約3.5萬口。

市場傳出輝達（Nvidia）為遵守美國AI晶片禁令法案，可能被迫取消預計明年交付給中國主要科技公司的AI晶片訂單，且金額可能高達50億美元，消息使輝達早盤一度重挫5％，但傳言尚未被證實下，尾盤跌幅收斂，美股震盪收高。

元大期貨表示，美股方面，有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工和安進在發布財報後表現不佳，標普雖收紅0.65％但月線連三黑。展望後市，美國聯準會維持高利率政策，外資近期籌碼方向依然偏空，台指期上檔仍舊壓抑。

以色列軍隊已進展到加薩市近郊，避險需求持續提供支撐，加上歐元區經濟表現有降溫趨勢，金市延續買氣，短線有利黃金期貨表現。另外，今日將公布美國10月ISM製造業PMI，可留意小道瓊、小S P、美元指數、美債期貨的行情波動。

觀察台灣期交所內的商品交易情況，半導體30期貨上漲27點，指數來到4,342點；國外指數部分，東證期貨上漲39.75點，來到2,304.50點；美國道瓊期貨上漲67點，指數暫報33,053點；美國那斯達克100期貨上漲120點，盤中報價14,461點。