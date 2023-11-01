年底集團作帳 聯電、聯發科等8檔科技股大比拚

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【旺得富理財網 李宗莉】搭配總統大選題材，台股年底作帳行情逐步發酵，分析師點評聯電、聯發科與神盾等3大科技集團，雖聯電、智原與矽統是集團鐵3角，但近期漲多修正，不若殖利率高達8%的聯詠；聯發科則勝過同集團的揚智，至於神盾集團旗下的安國，近期備受關注，但認為難複刻矽統走勢，集團資源也有限，較不推薦。

永誠投顧分析師楊惠珊指出，美國10年公債殖利率維持在4.89%高檔，因公債價格不振，美國政府Q4發債金額季減760億美元，本周市場將等待聯準會議、蘋果財報及非農就業報告等3大變數落底。

其中，非農報告關係到12月升息狀況，聯準會自去年3月進行11次升息，目前市場預估今年將結束升息，現在焦點轉為何時降息？目前估為明年中旬，在沒有特別大的利多消息帶動下，4大指數跌深後進行震盪，難說好壞。

近期股市表現比較低迷，支撐先看年線15,844點，大部分題材都是向下修正的，只能說全球股市均受美股拖累，還需要一點時間各自走出光彩，在這樣的局勢下，只能積極尋求題材，而目前進入第4季，題材很明顯就是每年慣例的作帳行情。

雖然年底作帳行情每年都有，但今年比較特別的是除了集團股與投信作帳，還有選舉作帳行情，楊惠珊認為，明年1月總統大選在即，執政黨會希望給選民留下一個好印象，自然在股市上可能會發糖，讓股民不要覺得過不下去。

集團作帳方面，聯電集團鐵3角就是聯電、智原與矽統，只有這3家董事長是掛洪嘉聰的名字，但3檔近期已經表現過一波，如先前強勢的智原近期就開始整理，雖矽統年底前還有機會再攻，但目前呈現高檔震盪量縮，有進入整理休息的態勢。

反觀另1檔聯電集團的聯詠，近期開始受關注，聯詠是整個聯電集團中，殖利率最高的1檔，現金股息37元，換算殖利率達8%，等於有著基本保障，在不確定的盤勢下有穩定支撐、又有集團作帳支持，自然是優秀標的之一。

與之相對，聯發科集團的本家聯發科，也有相當高的殖利率，發放現金股息50元，殖利率達6%以上，2家都是近期集團作帳股中，容易受到法人投資圈買進的個股，而聯發科長線趨勢向上，放眼明年還會繼續成長。

至於聯發科旗下較不推薦則是揚智，聯發科10多年前轉投資發展機上盒，揚智表現卻一直差強人意，轉往車用市場後，題材與基本面都不算太好，雖然也在集團作帳的範圍，但不建議任意追高價。

此外，神盾集團旗下的安國，也是近期備受關注的個股，10/24宣布斥資7.15億元入股星河半導體，未來將布局高速傳輸市場，不少人認為有機會複製矽統的走勢。

但楊惠珊認為，矽統的大東家聯電、與安國的大東家神盾，兩者不能相提並論，光是資源上就有巨大差距，要說神盾能提供安國多少輔助，認為還得再觀察，安國同樣不建議追高價，尤其是現在的環境不允許，投資人要多提防。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。