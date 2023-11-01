疾管署：因應冬季新冠疫情及流感 國內醫療量能及物資充足

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針對冬季新冠疫情趨勢國內醫療量能是否準備充足一事， 疾管署1日強調，國內醫療量能及物資皆充足，並提出四點說明：

一、為因應新冠疫情、流感等防治需求，疾管署儲備一般醫用／外科／N95口罩／隔離衣／防護衣等物資，其中一般醫用／外科口罩庫存量約1.9億片。其餘各項個人防護裝備等防疫物資充足，足以因應冬季新冠、流感等疫情防治需求。

二、家用快篩試劑部分，之前已撥配社福機構、中央部會／機關使用及儲備，目前庫存量尚有3,046萬劑，效期不等，至少到2024年2月底，最長至2025年1月。

另配合流感／COVID-19／肺鏈疫苗接種，發放65歲以上長者10劑／人COVID-19家用快篩試劑，原規劃第一批次發放2,637萬餘劑已全數完成配送，另因地方政府衛生局反映民眾領取家用快篩試劑踴躍，已依衛生局申請陸續再配送193萬餘劑家用快篩試劑至合約醫療院所，以因應接種民眾之領取需求。預計11月會再撥配1600多萬餘劑到衛生局／所及合約醫療院所。

三、由於新冠肺炎與流感重疊症狀多，建議民眾可以新冠肺炎快篩為主，先使用COⅥD-19家用快篩試劑排除新冠肺炎；再前往醫療院所，由醫師判定是否進行醫用流感快篩。

另流感快篩準確度約5到7成，即使快篩陰性還是可能罹患流感，需仰賴臨床醫師的判斷。而公費流感抗病毒藥劑使用條件並不須快篩，只要經臨床醫師專業判斷符合給藥條件即可開立；請臨床醫師加強詢問病患相關疾病史，依臨床評估判斷，把握用藥時機。

四、為掌握醫療整備量能，本署每週監測傳染病防治醫療網應變／隔離醫院，負壓隔離病房使用情形，並透過緊急醫療系統監測急救責任醫院加護病床空床數、急診就診及待床情形，必要時將因應疫情協調進行資源調度，以確保國人就醫權益。