資誠：建置智慧財產管理制度 有效掌握智財能量

有效管理及運用智慧財產能為企業創造更多價值，有鑑於此，普華商務法律事務所與資誠聯合會計師事務所日前於新竹及台中共同主辦「有效掌握智財能量－談智財管理及投資抵減」座談會，邀集PwC專家及資策會科法所TIPS工作小組成員，說明如何透過建立智慧財管理制度達成一舉數得的多重效益。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，建立有效的智慧財產管理制度有一魚五吃的效益。除了根本上有利企業管理營運風險外，若欲取得研發投抵等稅上優惠，有完備且清晰的技術資訊管理亦較容易支持技術創新高度的主張；且有助於併購買賣雙方掌握智慧財產對於企業產生的價值，強化主管機關對於營業秘密等無形資產取得成本稅上攤折的認同；對上市上櫃公司而言，透過台灣智慧財產管理規範（TIPS）驗證能還有額外的公司治理評鑑加分。

普華商務法律事務所資深律師鍾詩敏根據其多年協助客戶的經驗表示，不同類型的產業，基於其不同的業務模式與核心競爭力，而有各自著重的智慧財產管理面向以及智慧財產創價模式。透過TIPS等智慧財產管理系統的導入，將可協助企業重新檢視其營運政策以及智慧財產政策是否相互協調，以確保企業所採取的智慧財產取得及運用等策略，能符合企業的營運需求，促使企業採取正確的智慧財產權模式保護對於公司有價值的無形資產，並降低遭第三人侵權的風險。

資策會科法所TIPS工作小組副主任鄒宗萱則分享TIPS的分級驗證機制以及審查流程，說明企業可依據其產業活動選擇適當的智慧財產權驗證標的，及擇定適當的驗證範圍；並分享TIPS驗證的常見缺失問題，例如公司內部制度與實際執行的不一致、將資安管理作為營業秘密的唯一管理機制等，提醒企業選擇有經驗的顧問協助。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師劉欣萍及陳民卿表示，過往營業秘密的取得成本於稅上無從攤銷，變相增加企業併購成本。2022年底修法後，擴大無形資產範圍，使營業秘密取得成本也納入可攤折範疇。至於企業要如何主張，除交易形式目前似乎仍限於依據企業併購法所取得者外，須留意該取得標的要能夠滿足財政部所擬定可辨認無形資產檢查表中的各項項目，並應符合營業秘密法所要求的秘密性、經濟利益以及合理保護措施等三要件。妥善建置的智慧財產管理制度，就可能成為企業證明其無形資產符合營業秘密法所定合理保護措施等要件的有效方法。

普華商務法律事務所專利師徐可瑜表示，企業所投入於研發高度創新技術、製造設備智慧升級及公司資訊安全防護能力升級等三類投資費用，均有機會獲得投資抵減，降低企業的稅捐負擔。其中，研發支出必須屬於新產品、服務的生產程序或其原型，或是新材料、零組件；如僅是改進現有產品或服務的生產流程等態樣，即不被認為有「高度創新」。至於智慧機械相關支出，則必須涵蓋智慧技術元素或是智慧化功能；而資安支出則必須涉及辨識、保護、偵測、回應及復原等功能。徐可瑜並分享準備研發投抵申請文件的訣竅，以及如何提升申請核准的機率。

普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧指出，在許多併購交易中，對買方而言，確認賣方公司宣稱所擁有的智慧財產在哪裡是一件相當重要的事情，因此從盡職調查到契約中的利益、風險分配，均需瞭解賣方公司如何創建並維護智慧財產、如何避免侵權，以及相關的員工管理、競業禁止制度。因此，相對的賣方即有必要有一套完善的智慧財產管理包括員工管理制度，以利對買方主張其公司價值。此外，企業主張營業秘密遭侵害時，須依照檢察機關辦理營業秘密案件注意事項而準備釋明事項表，而該表項目事實上亦與財政部所擬定之可辨認無形資產檢查表相通，足見有一套完善的智慧財產管理制度，對於企業平日營運及各種例外情形，均有其價值，實值企業投入適當管理資源。