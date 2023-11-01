台灣今年GDP保2變保1 謝金河揭「後面還有雷」

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【旺得富理財網 李宗莉】景氣低迷，主計總處第3季經濟成長率下修至2.32％，除較8月預測的2.54％減少0.22個百分點，也預估除非第4季維持5.59％的原預測不變，否則全年恐低於1.55％，陷入「保1」大作戰，對總經數據失利，財信傳媒董事長謝金河認為，第4季對比去年負成長0.78%，成長率定能大於3%，但提醒蔡政府若想安定民心，應加速推動稅制改革，落實所得分配合理化。

謝金河在臉書以「經濟好不好？讓數字說話！」為題發文，指出政治攻防中，經濟好不好一直都是朝野對立，論戰的焦點，前陣子大家都在說出口衰退，台灣出口連續12個月衰退是事實，但那是因為先前基期太高，9月388億美元終於超過去年的375億美元，正成長3.4%。

但他預測，10月比對去年的399億美元，出現衰退機率很大，但接下來會在低基期下創造連續成長。現在戰場來到經濟成長率，賴士葆、曾銘宗都批經濟數據慘兮兮，今天yahoo新聞也有一則報導說：景氣轉黃藍燈⋯⋯經濟卻不好，該信誰？

謝金河認為，誰也不要相信，但要相信數據，而看經濟數據，不是只看1天、1季或1年，而是要把長天期的數據拿出來一起看，他整理2019年起各季經濟成長率，推估未來經濟的變化。

從2019年起，台灣經濟成長率都超過3%，尤其是在疫情肆虐下的3年，台灣表現大好，從2020年第2季的0.62%，到21年Q1達9.29%，Q2也有7.85%，21年全年GDP成長6.53%，這是難得一見的好成績。

到了22年，美國暴力升息展現威力，全球經濟9月急轉直下，台灣半導體營收急速下滑，出口出現衰退，台灣經濟成長率Q4出現0.78%的負成長，今年首季再出現3.31%的負成長，第2季正成長1.36%，Q3對比去年的3.64%，成長2.3%已屬不易，第4季對比去年負成長0.78%，成長率一定超過3%，也許還更高。

經濟的成長與衰退，很大的成分和基期有關，前期太漂亮，後面衰退的機率就會大，經濟表現看1~2季的意義不大。政治人物見縫插針，看看就好。

謝金河還指，台灣近年經濟表現不差，2003年南韓人均所得超過台灣1萬美元，去年台灣超南韓；過去台灣人均GDP差日本很大，去年也追到了，台灣要進一步落實的是所得分配的問題，這有待稅制的配合。

今年第3季，美國和中國的GDP都是4.9%，到底誰比較好？他認為單看1季的數字並沒意義。