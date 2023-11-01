公費流感疫苗第2階段11月1日開打

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公費流感疫苗第二階段開打囉！疾管署1日表示，第2階段的對象為50～64歲無高風險慢性病成人。為提高流感疫苗的施打率，疾管署再度與全聯福利中心及各縣市衛生局攜手合作，於全聯指定門市設置接種站，據點眾多方便民眾就近施打。

疾管署長莊人祥表示，疾管署準備698萬劑公費流感疫苗開放符合資格的民眾接種，呼籲50～64歲無高風險慢性病的朋友，可以前往接種流感疫苗，提升自身保護力；截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫苗，且新冠XBB.1.5疫苗已於10月11日開放全民施打，提醒民眾在疫後的新生活，流感新冠1＋1，擁有雙重保護力，另外65歲以上長者亦可依不同階段資格，接種肺炎鏈球菌疫苗，有效降低呼吸道疾病引起重症及死亡風險。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯擁有全國通路的優勢，是大家日常購物的好厝邊，為鼓勵民眾接種流感疫苗，安排近80家全台各地的全聯門市，提供地方衛生局設置流感疫苗接種站，在全聯接種的朋友們也可以獲得由全聯準備的健康好禮，讓民眾除可獲得疫苗保護力外，也獲得健康的飲食。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第2階段自11月1日開始，50～64歲無高風險慢性病成人符合公費接種資格。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30～80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。