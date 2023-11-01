快電商「極鋒未來 雪之境 POP-UP STORE」插旗新光三越A11

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「快電商」由美女子有限公司創立，深耕台灣十年，是全台灣數一數二電商龍頭要角，為了持續提供給消費者最好、最舒適穿搭體驗，秉持努力不懈精神，致力研發多元商品，今年更創下獨一無二的成就，成立「極鋒未來 雪之境 POP-UP STORE」，運用未來感雪境主題，於11/10~11/25為期16天，在信義區新光三越A11華麗登場，勢必掀起一波打卡熱潮。

匯聚集團旗下多款品牌、百種商品，包含獨家專利技術暖機能全防護極鋒外套、業界首創3秒穿脫極鋒雨衣、時尚女裝新品牌HUE。創辦人森田表示，非常開心與團隊同仁一起創造「極鋒未來 雪之境 POP-UP STORE」，正式插旗信義區，這是非常榮耀的光景，也是全台電商首創里程碑，我們可以大聲的說：我們是「快電商」我們做到了！

業界首創式3秒極速穿脫雨衣，獨家設計側邊擁有雙頭拉鍊，方便拿取物品極便利，採用超輕羽量級杜邦鐵氟龍防水膜，並且擁有SGS檢驗業界高標10000gf/c㎡，極緻防水防風，外出不怕風吹雨淋。將在11/10下午13:00活動代言人曹佑寧也會蒞臨「極鋒未來 雪之境 POP-UP STORE」，門市現場亦舉辦各種滿額贈活動，讓民眾開心挑選，好禮帶回家。

本次快閃店推出「美顏神機星紗機」，眾多藝人強力推薦，還推出今年度話題新品「超微電雙波冷熱逆光機」，擁有獨家專利PRO設計，11/15下午13:30合作藝人王子(邱勝翊)、夏和熙將一同蒞臨，與民眾互動，增添門市活動熱絡並具備高度話題性。

時尚女裝新品牌「HUE」 wear ur wonderful，標榜簡單、基本、女性衣著，享受自在穿搭，無拘無束，有HUE陪伴的日常，就是優雅的第一步，屬於不分年齡的女裝時尚品牌，妳的穿搭我們幫妳想好，時尚與美實力兼具，讓人不容小覷。為歡慶快閃店成立，推出全館商品購買3件享9折優惠，現場打卡再折扣50元，消費滿額還可享有iPhone15 Pro Max(市價價值44,900元)抽獎資格，還有滿額贈送全台獨家限量寶可夢禮盒(市價價值750元)、麻醉擴香組、C2C刺繡刷毛大學上衣等精采好禮，琳瑯滿目抽獎及滿額禮活動，身為時尚潮流代表，絕對不容錯過。