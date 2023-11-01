大豐電前三季合併營收15.4億元、EPS2.7元 創歷史新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

有線電視及寬頻業者大豐電（6184）1日公布前三季合併營收達15.4億元、年增3.3％，EPS 2.7元，交出歷年最佳成績單。旗下品牌「大大寬頻」收入達5.05億元，占合併營收32.6％，較去年同期增長17.1％，總戶數超過15萬戶，淨增1萬4,000戶；單裝寬頻用戶亦相較同期增加32％。

根據NCC公布之第二季國內整體有線電視訂戶數459萬3,341戶，年減約10萬戶，明年Disney集團旗下11個頻道將全面退出台灣市場，包括衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台、星衛HD電影台、國家地理頻道、Star Movies HD。為因應消費者收視習慣改變的趨勢，許多有線電視系統經營者紛紛轉型發展，固網寬頻、智慧家庭以及多元收視等客製化收視內容，成為有線電視系統經營者的新運營主流選擇，透過以上發展方向以確保市占率，並成為整體營收的支撐力。

雖然有線電視剪線浪潮來臨，但根據財團法人台灣網路資訊中心《2023年台灣網路報告數位平台》報告書內容顯示，傳統新聞媒體的電視仍是台灣民眾獲得新聞的首要來源，佔42.20％。大豐電發言人劉家君表示，許多民眾仍習慣利用有線電視48到59頻道收看新聞，體育賽事區塊也是民眾休閒生活的重心之一，足見有線電視仍有著不可或缺的必要性。為增進民眾收視的豐富度，大豐電持續與產業中不同的平台交流合作，而在這波迪士尼集團退出台灣有線電視市場的急流中，也會選擇以更多元、新穎的頻道內容提供消費者收視，再度吸引視聽眾回流。

大豐電董事長張銘志表示，有線電視用戶衰減是既定的事實，但身為永續經營的企業，積極轉型發展固網寬頻及智慧家庭業務，才是細水長流發展的當務之急。大豐電一直以來持續優化FTTH對稱頻寬及光纖到府技術，也與電信運營商合作，跨足數位匯流，持續拉升寬頻申裝動能且同步減緩有線電視用戶流失，今年前三季合併營收及均達成目標，就是最好的佐證。接下來大豐電將繼續的目標推進寬頻滲透率，預計年底前達成寬頻滲透率70％及品牌用戶數50萬戶，未來並將努力把大大寬頻品牌推上市場首屈一指的位置，讓全台灣更多民眾看見『大大寬頻』。

大豐電發言人劉家君表示，家用寬頻市場已經成為兵家必爭之地，但低價化並不是我們的目標，『大大寬頻』目前在新北、桃竹苗、台中、高雄都能看得到用得到，雙11購物季即將來臨之際，自11月1日至11月30日一個月期間推出『舉世無雙11有禮』優惠案，擴大申裝用戶數。