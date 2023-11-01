勞動基金9月獲利回吐782億元 前9月獲利4,991億元

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勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金截至9月底止，規模為6兆510億元，今年以來全球金融市場大幅震盪，至9月底的評價後收益數為4,991.6億元，收益率8.99％，9 月獲利回吐781.9 億元。

其中，新制勞退基金規模為3兆9,719億元，收益率 8.91％；舊制勞退基金規模為1兆123億元，收益率10.14％；勞保基金規模為8,498億元，收益率 9.80％；就保基金規模為1,638億元，收益率2.99％；勞職保基金規模為367億元，收益率1.11％；積欠工資墊償基金規模為165億元，收益率4.02％。

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受衛生福利部委託管理的國保年金基金規模為5,050億元，收益率為10.25％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為125億元，收益率為8.68％。

運用局表示，9月全球通膨率回降緩慢，雖美國已暫停升息，惟表態仍將在適當情況再度升息，引發市場悲觀預期，加上美國政府未能及時通過年度預算法案，面臨停擺危機，以及中國大陸經濟成長放緩，致使全球股票及債券市場均呈現下跌走勢。

其中，MSCI全球股票指數9月下跌4.14％，今年累計上漲10.06％；MSCI 新興市場股票9月下跌 2.54％，今年累計上漲 3.38％；台灣加權股價指數9月下跌1.69％，今年累計上漲15.67％；巴克萊全球綜合債券指數9月下跌 2.92％，今年累計下跌2.21％。

運用局指出，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多

（102年1月至112年9月）平均收益率為4.88％，國保基金近10年多（102年1月至112年9月）平均收益率為5.22％，長期投資績效穩健。