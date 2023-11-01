「芋」防食品中毒撇步 不明植物不食用

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食藥署1日指出，近日接獲通報，有民眾至某度假酒店食用炒飯後，出現嘴唇及喉嚨刺痛、吞嚥困難等症狀，經衛生單位調查，炒飯底部鋪墊之葉片鑑定為姑婆芋，應為姑婆芋之毒性成份污染食品所導致的中毒案件，所轄衛生局將進行後續相關處置措施。

食藥署指出，姑婆芋又稱為山芋、觀音蓮及天荷等，為台灣常見的低海拔植物，全株之汁液及塊莖皆有毒，在食入數分鐘後會引起喉嚨疼痛、口腔麻木、燒痛、潰瘍、失聲、吞嚥困難、唇腫、胸悶及胃部灼痛等症狀；其汁液接觸到皮膚則會引起搔癢及刺激感。

食藥署表示，姑婆芋與芋頭皆屬天南星科，兩者外觀極為相似，一般民眾較不易辨識，因此常有誤食而造成中毒之案件。常見的辨識方法如下：芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點；而姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

食藥署呼籲，部分有毒植物，即使經驗豐富的專家也難以辨識，且不同種類的有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物；餐飲業者則應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，且切勿將有毒植物入菜，亦不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。最後，若因食用不明植物出現身體不適的症狀時，應於第一時間儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。