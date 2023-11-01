小資存股首選！這檔高息ETF定期定額3年躺賺34％

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【旺得富理財網 李宗莉】台股高息ETF人氣王00878（國泰永續高股息）最新股利政策出爐，每單位擬配0.35元，預定11/16除息，除年化殖利率接近7.2%，且若每月定期定額投入5,000元，持有1年報酬率可達26%，買入時間若再拉長到3年，在時間複利效果下，更有34.08％，比直接投資個股穩又多，難怪深受小資存股族青睞。

00878目前基金規模超過2,146億元，以昨（10/31）收盤價換算，本次配息0.35元的單季殖利率達1.79％，年化殖利近7.2％，由於將在11/16除息，11/15前持有或買進，皆可參與本次配息，股息也敲定12/12入帳。

除股東人數以115.28萬人再創新高，00878的定期定額戶數也持續攀升，9月投資戶數再增5507戶至逾20萬戶，以每月定期定額投入5,000元計算，1年後的投報率約有26%，3年後高達34.08％，而從2020年成立迄今，投報率更接近35%來到34.94%。

採取季配息的00878，分別在每年2、5、8、11月配息，2022年4個季度的配息金額，依序為0.3元、0.32元、0.28元、0.28元；今年逐季各配0.27元、0.27元、0.35元，11月為今年度的最後1次派息，金額與8月同為0.35元。

此外，00878除11月除息在即，也將大動作調整成分股，AI股可能遭刪，成為近來相關個股賣壓沉重的主因之一。根據國泰投信官網資料顯示，00878的10大成分股中，依序為廣達、華碩、緯創、聯發科、大聯大、 光寶科、英業達、仁寶、聯強、宏碁。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。