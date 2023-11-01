國泰人壽三度獲頒《亞洲保險業獎》「最佳壽險公司」大獎

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第27屆「亞洲保險業獎（Asia Insurance Industry Award，AIIA）」昨（30）日舉辦頒獎典禮，國泰人壽從強敵環伺的競爭角逐勝出，拿下「最佳壽險公司」肯定，更是亞洲地區唯一獲此項殊榮的壽險公司。關鍵在於國泰人壽提出的「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡 X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」建構的藍圖，獲得評審高度肯定。

由亞太地區專業金融媒體《Asia Insurance Review》主辦的「亞洲保險業獎」，一直是亞太區各國家的頂尖保險業者引頸期盼的年度盛事。在此之前，國泰人壽已連續4年獲獎，並於2019年、2021年兩度獲頒「最佳壽險公司」，成為業界標竿。今年許多競爭對手有備而來，包含新加坡友邦保險AIA Singapore，以及泰國孟泰人壽Muang Thai Life，最終仍由國泰人壽拔得頭籌。評審認為：「國泰人壽以前瞻性作為，迎接未來趨勢建構完善規劃」，所以再次頒發「最佳壽險公司」的榮耀。

國泰人壽提出的「E．P．S」戰略，陪伴保戶追求人生EPS，持續強化服務與保障2大面向，打造更棒的服務體驗。身為台灣壽險業龍頭，國壽肩負著800萬名保戶、2000萬張保單的責任；除保費收入成績穩居第一，也積極佈局數位創新策略，同時在永續發展投注心力，成為第一家自行遵循聯合國「永續保險原則PSI」的壽險公司，並承諾2030年前達到國內據點100%使用再生能源，2050年淨零碳排的目標。

在產品創新層面，國泰人壽的「樂康愛」防癌定期健康保險，承保年齡提高至75歲，是業界承保年齡最高的保單，針對55歲以上的民眾，推出高齡專屬防癌外溢商品。為保戶貼心規劃多項方案，幫助保戶補足最需要的保障內容；若不幸罹患重度癌症，也得選擇基因檢測實物給付，掌握黃金治療期間對症下藥。

而在2022年正式升級的「FitBack健康吧」健康促進計畫，從飲食、睡眠到運動等面向佈局；攜手異業夥伴所建立的「健康生態圈」 ，結合多元任務的設計，鼓勵國人積極迎向健康。目前FitBack健康吧的會員數，即將突破百萬大關成為業界之最；此計畫所累計的近兆步數，不僅象徵民眾存下健康，更相當於為地球減少14萬噸碳排放量，為氣候資源存下永續財富。