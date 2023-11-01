11／01盤中熱門焦點股

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今（11/01）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）Q3 EPS 2.18元創近8季新高 華新科一度攻頂

華新科（2492）周三開高走高，早盤一度攻頂，高掛大紅燈籠，迄上午10：30的市價暫報113元，仍勁揚8.13%，表現出色。

華新科公布第三季財報，在單季營收回穩之下，第三季稅後純益10.6億元、季增25.89％、年增108.25％，重返年、季雙增，每股稅後純益2.18元，為近八季新高，累計華新科今年前三季獲利21.77億元，每股稅後純益4.49元。

其中第三季毛利率、營益率分別達19.32％、7.01％，雙率均較前一季度成長。

同集團的信昌電（6173）、佳邦（6284）同步公告第三季財報，信昌電今年前三季稅後純益4.1億元、年減20.84％，每股稅後純益2.4元；佳邦前三季稅後純益5.96億元、年增0.67％，每股稅後純益4.23元，前三季EPS表現直逼母公司華新科。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（2）立隆陸新廠啟用 市場按讚

立隆電子（2472）今開高趨堅，早盤最高價一度來到56.4元，迄上午9：32的價暫報56元，仍勁揚2.94%。

立隆10月31日舉行立隆電子科技（蘇州）新廠落成啟用典禮，開幕當天蘇州當地官員、客戶和供應商代表前往祝賀，電電公會理事長李詩欽視訊祝賀等，該廠為立隆電子在中國的第三座廠房，也是最大的廠房，未來將替公司提供主要成長動能，年產能上看44.4億顆。

立隆投資在吳江經濟技術開發區建成8萬平方米的新廠區，新廠為地下一層、地上四層的建物，興建全新生產線，總產能年產44.4億顆電容，新廠除了引進全新機台外，也規劃智能化廠房，藉以精進精密加工技術與提升生產效率，供應客戶高規格要求的產品。

立隆為全球前十大鋁電解電容器供應商，2022年合併營收突破新台幣百億元的規模，立隆在高階市場的耕耘逐步開花結果，包括電信網通、醫療設備、自動化工業設備及汽車電子。

立隆專注高階市場發展，新廠擁有車用電容的高階生產設備以及完整的車用可靠度實驗室，在高階市場的耕耘路程上，堅持行穩致遠的態度，致力於提供客戶安心、用心、放心的產品與服務。立隆新廠將全力推進智慧工業發展，包括所有製造與管理的智慧化與數字化改造。新廠也以可持續發展為目標，使用可再生能源、水資源管理與再利用等方式，加強生態保護。

新廠落成典禮由董事長兼總經理吳志銘主持。吳志銘致詞時指出，立隆未來將持續從研發、材料、設備到製造各方面與供應鏈及客戶共同成長，致力於鋁電解電容產業的繁榮發展，提供客戶更好的產品與服務。立隆貫徹ESG政策，提供良好的工作環境讓立隆的員工願意在立隆長期任職，公司與員工一起努力，同時服務客戶、回饋社會及照顧股東權益，持續發光發熱，共創美好未來。

立隆成立於1976年，47年前的立隆從鋁電容器代工起步，所生產的產品大多應用在音響、電視、電話等電子產品，立隆蘇州廠在1999年吳江市中山北路設廠，吳江市地理位置優越，貨物運送便利，產品能就地緣之利提供客戶配套使用。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮航(2618)：油價續跌有助成本改善，投信續買，買盤推升股價高飛。

2.定穎投控(3715)：第3季每股盈餘1.5元，超車上半年成績，多方強攻大漲3%。

3.華新科(2492)：第三季EPS2.18元創八季新高，業績吸人氣，開盤後急攻漲停。

4.友達(2409)：第三季虧損大幅收斂，每股淨損0.13元，第四季後半進入傳統淡季，投資布局MicroLED，股價下滑。

5.圓剛(2417)：近期推出搭載NVIDIA的邊緣AI運算解決方案，多頭攻勢重啟，翻紅大漲半根停板，站穩各均線之上。

6.聯詠(3034)：前三季每股盈餘29.56元，美銀喊490元，股價創去年2月以來新高。

7.穩懋(3105)：第三季財報轉虧為盈，第四季產能利用率將持續回升，率領砷化鎵PA族群續強。

8.世紀鋼(9958)：外資及投信連買卻救不起，股價連觸2根跌停，跌落半年線。

9.廣達(2382)：昨獲外資買超5681張居冠，晨間一度反彈2%，重登190元。

10.矽力*-KY(6415)：電動車市場回溫，買盤推升股價強彈站回300元關卡。

11.聯電(2303)：投信法人連14日共買超66649張，股價隨台股反彈，站回5日線。

12.笙泉(3122)：股價漲多，獲利回吐賣壓出籠，股價回測5日線。

13.雄獅(2731)：台北國際旅展11月3日登場，加上泰國免簽等利多激勵股價走高。

14.致伸(4915)：前三季每股稅後純益達4.41元，但第四季保守，預期第四季營收雙位數年減，股價急挫。

15.旺旺保(2816)：前三季獲利10.47億元，每股賺4.68元，晨揚2.5%重返五日線。

16.國統(8936)：配息1元今日除息，吸引買盤拉抬，1日填息達陣。

17.華新(1605)：調降11月不銹鋼盤價，3日將召開法說會，集團股點火向上，谷底反彈約1%。

18.佳邦(6284)：第三季每股純益2.08元，單季最佳，一度大漲7%攻上70元關卡。

19.網家(8044)：3C買氣回溫，雙11業績拚雙位數成長，早盤直逼半根漲停板。

20.和成(1810)：台股破底之際外資卻反向連三買，開盤沿5日線走高1.5%，領漲玻陶股。

21.潤隆(1808)：下半年營收看俏，全年估首賺一股本，高檔整理結束，早盤拉抬2%將挑戰前高壓力區。

22.聯茂(6213)：第3季每股純益0.65元，賺贏上半年，大漲5%回到80元。

23.晶碩(6491)：前3季每股獲利15.31元，股價走高逾4%。

24.光聖(6442)：受惠美啟動寬頻基建，帶動光通訊市場，股價漲逾2%。

25.智擎(4162)：明日將舉行法說會，早盤走揚。

26.藥華藥(6446)：申請櫃轉市，股價上漲逾2%。

27.光環(3234)：資料中心加速建置，股價走升近2%。

28.佳龍(9955)：黃金概念股買盤降溫，早盤續跌。

29.森崴能源(6806)：綠能題材持續發酵，今早站穩百元關卡，劍指半年線。

(時報資訊 沈培華)

（4）前三季賺逾一股本 豐祥-KY展歡顏

機車機構零配件廠豐祥-KY（5288）周三開高走高，迄上午9：36的市價暫報178.5元，大漲3.48%，且短中期均線再度呈現多頭排列，表現不錯。

豐祥10月31日公告第三季財報，隨著休閒車輛、健康醫療等領域續有新客戶與新開發案，加上電動機車、電動車等業務逐步成長，前三季獲利7.25億元、年增13.46％，創同期新高，每股純益10.97元，全年獲利有望再創高。

受到越南景氣影響，當地汽機車需求較不如預期，豐祥前九月營收53.63億元、年減6.86％，不過豐祥近年積極強化休閒車輛及健康醫療等領域，開拓新客戶及新開發案，再加上材料成本等逐步下滑，挹注毛利率，獲利因此仍維持兩位數成長。

豐祥指出，儘管越南汽機車需求下滑，第四季傳統銷售旺季表現較為保守看待，將影響今年營收動能，但若單看休閒車輛及健康醫療領域，營收貢獻仍可成長約30％，有助於毛利率提升。法人樂觀豐祥今年毛利率將較去年提升。

豐祥近年外銷業務持續成長，由於目前已有不少新案進行當中，因此公司也看好明年營收可恢復成長動能。事實上，豐祥近年休閒車輛成長強勁，隨著今年陸續有新案加入，公司也看好，未來數年營收都可維持不錯成長表現。

北美包括本田（HONDA）及哈雷（Harley-Davidson）等國際機車大廠客戶要求下，豐祥目前已規劃赴美國設廠，以目前單月出貨北美本田最高營收貢獻約100萬美元，計畫在年營收貢獻穩定達3億元，將前進南卡羅萊納州設廠。

至於哈雷部分，豐祥也評估規劃未來二～三年內赴威斯康辛州設委託第三方物流倉庫，就近供應客戶需求。

法人亦認為，以豐祥目前在手訂單來看，接下來陸續有多項專案開花結果，將近入出貨爬升期，儘管今年營收受到越南市場而有所壓抑，但整體來說，仍將與去年高峰約維持相當水準或僅小幅衰退，獲利方面更看好可繼續維持成長。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（5）2024矽磊晶需求看俏 嘉晶臉色紅潤

嘉晶（3016）周二高之後欲小不易，盤中一度攻頂，再度收復季線，迄上午9：40的市價暫報61.5元，揚升7.52%，表現不錯。

嘉晶今年1～9月營收32.1億元，年減29.45％，主要是歐美通膨雖持續改善中，但整體經濟仍不樂觀，致使嘉晶營收受到影響。

按嘉晶先前法說數字，該公司上半年每股稅後純益（EPS）0.27元，其中，消費性矽磊晶大幅度衰退，超結磊晶成長，化合物磊晶持平，2023年下半年營收預估，將較上半年個位數下降。

不過，8吋GaN（氮化鎵）磊晶的研發及客戶產品正進行驗證，目前進展順利。嘉晶6吋SiC擴產計畫符合預期進度，產能自第二季起逐步開出。展望後市，2024年預期下半年矽磊晶需求將逐漸恢復。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（6）台股第2檔月配高股息 00934掛牌10分鐘爆量大漲

台股第2檔月配高股息ETF中信成長高股息(00934)今天掛牌上市，剛好遇上今天台股早盤反彈，00934開盤交易10分鐘就爆出3萬張大量，一度來到15.25元、上漲1.66%。

台股高股息ETF之中，首檔訴求月配息的復華台灣科技優息(00929)，掛牌以來掀起旋風，受益人數與規模同步飆升。本月有2檔月配高股息ETF上市， 除了00934今天掛牌，還有台新臺灣永續高息中小型(00936)將於下周三掛牌上市。

00934成分股有50檔，1年調整2次，最特別的是，2次調整成分股採取的因子權重不同，在4月除權息旺季來臨前，加重股息因子以獲取高殖利率；在9月除權息季結束後，則加重成長因子，賺取資本利得。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，00934具備高股息與高成長的「雙高」特性，可視為升級版的台股高股息ETF，透過股息與成長精準卡位，自動轉換股息及成長，以達到一年四季皆適合投資之標的。

張圭慧說明，指數成分股篩選規則，從第一步「選股池」，由台灣上市上櫃股票進行挑選，不限單一產業，且不限單一主題，換股彈性較大，到第二步篩選流動性、第三步檢核EPS、殖利率、現金股利發放率等，再到最後淡旺季調整與排序及權重加權篩選出50檔成分股。投資人不用再坐等每年配息旺季，除息淡季也能轉攻台股資本利得。

ETF成為投資顯學，雖然台股量縮修正，但ETF總受益人連續13周創高，截至上月27日已逼近600萬人大關，今年來增加162萬多人，當中15檔高股息ETF就包辦約140萬人。台股ETF總規模今年來大增逾3900億元、達1.26兆元，光是高股息ETF規模就增加3356億元，無論受益人數或資產規模的成長，高股息ETF都是獨佔鰲頭。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 王順泉）

（7）聯茂明年返成長軌道 外資喊買股漲

聯茂(6213)前3季每股盈餘為0.96元，其中第3季稅後盈餘2.4億元，季增459.5%，聯茂預估，明年將重返成長軌道，亞系外資最新報告重申聯茂「買進」評等，目標價100元，聯茂今天盤中股價強勢大漲。

聯茂今年前3季合併營收為183.34億元，營業毛利為21.51億元，合併毛利率為11.73%，稅後盈餘為3.5億元，每股盈餘為0.96元，其中第3季歸屬母公司淨利為2.4億元，季增459.5%，年減15.2%，單季每股盈餘為0.65元。

目前聯茂M6、M7等級之高速材料已於下半年放量於多家AI GPU/ASIC加速卡終端客戶，受惠AI伺服器和高階車用電子升級雙引擎成長趨勢，聯茂預期，第4季營收可望持續增長，預期明年將重返年成長軌道。

由於聯茂第3季財報優於預期，亞系外資最新報告將聯茂2023年的每股盈餘提高32%，但維持2024年/2025年每股盈餘預估不變，重申聯茂「買進」評等，目標價100元。（時報資訊 張漢綺）

（8）Q3雙率刷新高 致伸卻重摔8% 創2個半月新低

電聲元件大廠致伸昨日（31）公布第3季財報，受惠產品組合優化及嚴格管控費用，單季稅後純益7.37億元，創近4季新高，且營益率、毛利率雙雙寫下新高，不過致伸對本季看法審慎，獲利恐不如去年同期，衝擊今日（1）開低殺低，早盤慘摔8%，以一根長黑K摜破季線，寫下8月中旬以來新低。

致伸第3季營收157.23億元，季減2.1%、年減29.6%；毛利率16.3%、營益率5.31%，均呈現年成長、並改寫新高，稅後純益7.37億元，EPS 1.63元，創4季高點；累計前3季營收464.66億元，年減23.2%，稅後純益19.9億元，年減7%，EPS 4.41元。

儘管上季財報告捷，但致伸對本季景氣卻相對審慎，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，受通膨及升息等嚴峻挑戰，庫存調整已近尾聲，但整體需求仍待觀察，除了電競有急單湧入，包括PC、聲學、消費性產品需求仍弱，預估本季營收將年減雙位數百分比，獲利恐不如去年同期，但毛利率將因產品組合優化呈現年成長。

致伸今日（1）股價開低殺低，盤中重挫超過8%，低點下探63.1元，出量創下今年8月16以日來新低，跌破季線支撐。觀察籌碼面，外資昨日轉賣111張，反倒是投信積極布局，連續12天買超，共4662張。（非凡新聞）

（9）技嘉股價開高走低 AI族群漲跌互見

主機板與顯示卡廠商技嘉搭上AI伺服器熱潮，9月營收創單月歷史新高，今天下午將召開法人說明會，提出第4季展望。技嘉今天股價開高一度衝上222.5元、漲幅逾2%，隨即拉回翻黑於平盤217.5元附近狹幅整理。

其他人工智慧（AI）族群盤中漲跌互見，緯創、英業達漲幅在1%以內，廣達、勤誠平盤整理，緯穎下跌約1%。

技嘉9月營收新台幣162.72億元，月增36%，年增86%；今年第3季營收約369億元，季增41%，年增53%。

法人分析，AI伺服器繪圖處理器（GPU）供給優於預期，為技嘉8、9月主要營收動能；今年第3季技嘉主機板出貨量年增5%、季增8%至280萬片，顯示卡出貨量年增13%、季增38%至110萬片，均穩健成長。

法人指出，技嘉伺服器營收比重由7月的20%至22%，攀升至9月超過40%，代表第3季整體伺服器營收比重上揚至35%，高於第2季的27%。技嘉第3季伺服器營收超過50%來自AI伺服器，高於第2季的30%至35%。

法人認為，隨著消費需求轉佳與新機種上市，將使技嘉2024年板卡出貨量與營收穩健成長，伺服器營收擴張則是2024年主要成長動能。（中央社）

（10）雙11來了 隱眼雙雄半根漲停 生醫股成防「空」洞

生醫股有消息面做靠山，今日展現抗跌力道，類股指數走高1%顯得傑出。晶碩(6491)公布財報，前三季EPS 15.31元，第四季有雙11行情，營收將挑戰新高，多方吃補丸，大漲5%來到390元之上。另一位隱形眼鏡雙雄視陽(6782)腳步很上，漲幅同樣高達5%。

美吾華集團懷特(4108)、安克(4188)10月營收分別年增58%、108%，今日受到多頭青睞，懷特(4108)走高3%、安克強勢漲停，美吾華(1731)上漲2%。綜觀上市櫃表現，睿生光電(6861)、寶齡(1760)、泰福-KY(6541)、東生華(8432)、松瑞藥(4167)、長佳智能(6841)、生華科(6492)皆有1%以上的漲幅。

雙11開賣，隱形眼鏡股之前就在提前備貨需求下為10月營收加溫，雖然成績尚未公布，但晶碩、視陽，以及興櫃的望隼第4季業績皆看好。不只隱眼大啖雙11商機，美妝保養的軒郁(6703)、達爾膚(6523)也可望在這波電商旺季中搶客衝高峰，第四季業績可望攻頂。

雙11買氣熱，今日生醫股建造防火牆躲避空軍襲擊。不過凱基投顧表示，台股短期均線下彎與型態壓力沈重，指數恐將回測年線支撐，技術面僅能靜待走揚年線支撐，或者負乖離過大帶來跌深反彈，惟沈重壓力儼然成型，指數最好狀況將是在15850~16200區間整理。（時報資訊 張嘉倚）