財政部今起開放逾期地方稅線上繳納功能

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房屋稅、地價稅和印花稅等地方稅如果逾期，從今天起可線上繳納。財政部賦稅署25日召開記者會，表示考量繳稅便利性，11月1日起開放地方稅逾期未繳納案件可掃描繳款書上的QR-Code進行線上繳稅。

財政部近年持續擴大線上繳稅管道及適用範圍，賦稅署表示，納稅人除可臨櫃或以ATM繳納稅款，也可透過信用卡、晶片金融卡及活期（儲蓄）存款帳戶進行線上繳稅，由於銀行多提供信用卡分期，信用卡占比已提高至約12％

此外，因應行動支付普及，財政部2017年及2022年陸續開放行動支付App及電子支付帳戶App繳稅。賦稅署統計，今年截至9月30日使用行動支付繳稅件數及金額，較去年同期分別成長15.97％及20.45％，目前占比接近5％。

賦稅署表示，今年持續推動多項線上繳稅，例如1月1日開放扣繳單位得以活期（儲蓄）存款帳戶轉帳繳納扣繳稅款；3月1日起則開放強制執行欠稅案件可以掃描繳款書的QR-Code後線上繳稅。

8月1日起則開放營利事業得以信用卡繳納營利事業所得稅查（核）定開徵稅款及印花稅開放晶片金融卡線上繳納服務；最新要上路的則是11月起地方稅延期未繳也可掃描繳款書上的QR-Code，進行線上繳稅。

財政部說明，以往移送法務部行政執行署各分署強制執行欠稅案件及地方稅逾期未繳納案件，僅能至代收稅款金融機構（郵局不代收）或便利商店臨櫃繳納，超商更有金額3萬元的上限，影響繳稅便利性。

財政部表示，今年也首次提供綜合所得稅結算申報案件手機報稅透過便利商店KIOSK列印小白單現金繳稅服務，繳納件數約1.4萬件，占整體手機報稅現金繳納件數2.9萬件約48.28％，以因應民眾多元繳稅需求。

賦稅署強調，未來將持續提供及精進多元繳稅服務，但提醒納稅義務人應於繳納期限內繳納稅款，避免逾期繳納加徵滯納金或移送強制執行。