中國澳洲商會長：澳企高管正重新「湧向中國」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中澳關係近期一步步回溫。兩國不僅在葡萄酒、風塔（風力發電塔）、大麥等經貿領域達成共識，澳洲總理艾班尼斯也將於4日至7日訪中並出席第6屆中國國際進口博覽會。中國澳洲商會長馮栢文（Vaughn Barber）日前向陸媒表示，他對澳中貿易的復甦持樂觀態度，並認為艾班尼斯此訪是進一步加強兩國商業關係的契機。

大陸《環球時報》1日報導，馮栢文說，澳中兩國近期就葡萄酒和風塔達成共識是一個積極進展。這標誌著兩國具備建設更加順暢貿易關係的潛力。他同時提到，中國大陸近期終止對澳洲進口大麥徵收合計80.5％的反傾銷稅和反補貼稅，為澳洲大麥出口商重新進入中國大陸市場鋪平了道路。

而在經貿領域良性互動的同時，艾班尼斯即將開啟其任內首次訪中之旅。馮栢文認為，澳中兩國高層接觸可以為改善貿易關係鋪平道路，並為雙方企業打開大門。「我們希望此訪將為希望擴大或鞏固在中國大陸市場的澳企帶來更多機會和明確方向」。

馮栢文也期待，雙方能有涉及氣候變化合作和零碳方面的合作訊息發布。在實現淨零排放方面，澳中有較強互補性，或可幫助加強雙邊關係。在再生技術和永續實踐領域，中國大陸的許多開拓性研究提供了重要且豐富的方案，並帶來廣闊市場。澳中之間的合作可加速全球向淨零未來的過渡腳步。

艾班尼斯此訪也將出席5日開幕的第6屆進博會。馮栢文認為，中國大陸市場存在著大量機遇，他已經看到澳洲的企業高管和高校負責人重新「湧向中國」。由於環境改善以及中國大陸吸引外資的努力，澳洲企業正在「推開大門」。

馮栢文表示，與10年前相比，外資企業在中國大路面臨競爭更加激烈的市場。「外企要以『中國速度』展開運營，這意味著在快速變化和競爭激烈的商業環境中保持敏捷」，馮栢文說，行業領先企業需要努力成為中國大陸創新生態系統的一部分，而中國大陸為新技術和商業模式的開發、商業化提供了規模、成本和速度優勢。