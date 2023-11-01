企業搬遷引爆「總部選址」議題 兩條件夠強才能勞資雙贏

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台塑集團總部搬遷至台北市內湖區，近五千人通勤需求引爆當地交通黑暗期，上下班顛峰時間，三條幹道塞爆、三千多人擠不上公車，也讓企業總部選址議題浮上檯面，位於市中心、交通便捷的辦公室，縮短同仁通勤時間，提升幸福感，有企業助續留人才，即便未來數年商辦面臨海量供給潮，但精華區商辦稀缺的狀況下，需求和價格依舊水漲船高。

此外，綜合外媒報導，每天通勤時間只要增加20分鐘，對上班族情緒影響等同減薪19%，顯示通勤時間帶來的心理壓力，比實際工作內容還大。鼎越開發執行副總張嘉文直言，評估商辦的要指標絕對是地段和交通，除要位在精華區，還要具備便捷路網，節省同仁上下班通勤時間，才能提升幸福感，才能幫助企業招兵引將。

而精華區商辦的優越性還不僅止於此，仲量聯行統計，北市A辦平均屋齡約18年，已達「合格邊緣」，使新商辦租金持續上升，且空置率維持在低水平，進一步強化頂級商辦的需求，只要有售價符合區域行情的產品釋出，就會吸引有自用需求的企業主，或是置產型投資人評估購置，資金運用進可攻、退可守，受到許多高資產客群的青睞，張嘉文分析，商用不動產市場在正捲起一波資金浪潮，再度彰顯了精華地段商辦市場的熱度。

京華廣場位於大信義計畫區北延區位，近松山機場，除了適合同仁需要經常出差的國際企業外，更擁有「一機二快三捷」的交通優勢，正臨市民大道，上環東快速道路僅7分鐘，捷運鄰近南京三民、國父紀念館、市政府三站，同仁通勤便捷性；此外，對焦東西區門戶計畫，形成連結政治、經濟與金融的全方位版圖，且京華廣場可提供企業12,500坪全棟購置，擁有冠名ESG商辦亦可提升企業形象，也是大信義計畫區唯一可購置的ESG商辦，且具備ESG商業配套如綠電團購、碳盤查等服務，是企業選擇商辦的首選。