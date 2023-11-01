地價稅今日起開徵 九種管道可繳稅

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112年地價稅11月1日開徵，繳納期間自11月1日起至11月30日止，財政部指出，目前共有九大管道可繳地價稅，請納稅義務人於繳納期限內依限繳納，以免逾期加徵滯納金。

一是便利商店，稅額3萬元以下者，可持繳款書至統一、全家、萊爾富及來來（OK）等4家便利商店繳納，並請保留交易明細表及加蓋店章的繳款書收據聯等資料。納稅義務人也可持自然人／工商憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證，透過便利商店多媒體資訊機（Kiosk）查詢列印繳納單後，直接至櫃檯繳納，便利商店代收稅款後將列印交易明細表交納稅義務人收執。

二是金融機構，民眾可持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或即期票據繳納。三是自動櫃員機（ATM）轉帳，可至貼有「跨行：提款＋轉帳＋繳稅」標誌之自動櫃員機轉帳繳納。四是晶片金融卡網際網路轉帳：利用晶片金融卡至網路繳稅服務網站轉帳繳納。

五是活期（儲蓄）存款帳戶轉帳，必須使用納稅義務人本人活期（儲蓄）存款帳戶；六是信用卡；七是線上查繳稅，利用自然人／工商／金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證，登入地方稅網路申報作業網站，點選「線上查繳稅及電子傳送服務」，即可線上查詢並繳納稅款。

八是電子支付帳戶轉帳，使用於電子支付機構註冊開立之電子支付帳戶，透過行動裝置動裝置應用程式（App）掃描繳款書上QR-Code，進行繳納。九是行動裝置或行動支付App繳稅。