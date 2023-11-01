農業部：擴大推動農業保險提升農業經營保障

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為安定農民收益，提高營農保障，農業部1日表示，自2017年起擴大推動農業保險，目前已開辦27種品項、43張保單，覆蓋率達52％，無論在投保件數、面積或理賠件數及金額等指標，均較2021年1月1日《農業保險法》施行前顯著成長，其中理賠件數及金額分別增加3.3萬件及21億元，提供農民營農最實質的保障。

農業部表示，《農業保險法》正式施行，將原非天然災害現金救助的疫病、蟲害、市場價格等亦納入承保事故，擴大農業保險保障範圍。以2022年推出水稻收入保險為例，分為「基本型」及「加強型」，其中「基本型」保險費由農業部全額補助，「加強型」則補助1／2。當年度投保22.1萬公頃，投保率達80％，因1期作稻熱病嚴重影響稻作產量，全年度共理賠4.3億元、受益農民達2.1萬人。

再以釋迦收入保險為例，2021年及2022年釋迦受氣候及中國大陸禁止輸入影響，致連續2年銷售價格及產量均減少，理賠金額超過6億元，均是透過保險機制有效穩定農民收益。

農業部說明，農業保險與其他產業措施最大不同在於農民需要自繳部分保費，如何導引農民從習於領取現金救助至農業保險，即是一大挑戰；近年來透過持續加強宣導及輔導，不斷地向農民宣導農業保險觀念，建立起風險分攤與管理的概念，以今年為例，即辦理約60場次的宣導說明會議及教育訓練，參與農會及農民人數逾3,000餘人，已讓農民進一步懂得風險分散，加速普及農業保險；截至112年9月底，累計投保件數62.4萬件、投保面積57.5萬公頃，投保金額達939億元。