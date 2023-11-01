年輕人不愛晶圓一哥？赫見1驚人轉變 他爆關鍵

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【中時新聞網 郭宜欣】台積電是全球晶圓代工龍頭，給員工的待遇優於台灣業界，但嚴格的管理方式讓許多人難以接受，有網友發現，過去幾年在Dcard論壇上時常可以看到闡述台積電優點的文章，但最近風向似乎已經改變，好奇背後究竟是什麼原因？文章吸引網友們熱烈討論，老手點出關鍵在於，還沒畢業實羨慕台積電薪水，但實際進去工作後才發現缺點，難以忍受高壓的環境。

該名網友在PTT論壇上提到「GG（台積電）是不是在低卡（Dcard論壇）臭掉了？」原Po提到，前幾年Dcard論壇網友都很用力捧台積電，好像恨不得趕快畢業輪班救台灣，結果最近「G黑」文超多，每一篇都是血與淚交織。

這樣的轉變讓原Po相當好奇原因，引起熱烈討論，「就以前學生幻想，畢業就職後發現事實」、「畢業進去後發現被騙惹」、「年紀差而已吧，新鮮人都有幻想啊」、「拚命進去後發現自己並不適合」、「其實台積沒有變，是那些人進去後知道社會是殘酷的，幻想破滅。」

此外，台積電組織龐大、溝通不夠暢通、工時長壓力大等問題，被認為是年輕人態度匹變的原因，「唯一的優點只有錢，工作環境太糟糕了」、「看忍不忍得下去啦，畢竟優點只有待遇」、「年輕人沒有家庭吧，幹嘛為了錢忍耐。」

另一派網友則認為，最大關鍵是其他產業薪資水準太低，才讓非本科系的人才也想進入台積電，進而形成人才無底洞，「事實上GG也救了很多人，能力不夠好又剛好進去的，去別的地方也拿不到比較高的人多得是」、「其他產業薪資太低，非本科系才會去GG，如果其他產業薪資夠高，誰會去。」